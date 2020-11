Najmoćnija žena u njemačkoj povijesti: Apeli da se još ne povuče iz politike sve su glasniji

Nitko osim Helmuta Kohla nije u poslijeratnoj Njemačkoj tako dugo bio na vlasti: u nedjelju se navršava 22 godina kako je Angela Merkel kao prva žena preuzela kancelarsku funkciju.

<p>Merkel na svojoj poziciji namjerava ostati do kraja mandata sljedeće godine. Nakon toga se "vječita kancelarka", kako je sama najavila, povlači iz politike.</p><p>Apeli Angeli Merkel da još jednom promisli o svojoj odluci da se povuče iz politike postali su glasniji tijekom pandemije koronavirusa kada se Merkel još jednom pokazala kao pragmatična i odlučna političarka koja svoju zemlju uspješno vodi kroz povijesnu krizu. Usprkos porastu novozaraženih posljednjih tjedana, Njemačka je još uvijek među zemljama koje se najuspješnije nose s pandemijom.</p><p>Angela Merkel je rođena 1954. u Hamburgu kao Angela Kasner u obitelji protestantskog svećenika koji je obitelj preselio u DDR kako bi pomogao da vjerski život u "zemlji radnika i seljaka" ne zamre u potpunosti. Angela je 1986. nakon studijskih boravka u Rusiji doktorirala fiziku i vodila miran život znanstvenice sve do događaja koji su prethodili padu Berlinskog zida.</p><h2>Kohlova "Djevojčica"</h2><p>Njezino pojavljivanje na velikoj političkoj pozornici je tijesno povezano s ujedinjenjem Njemačke kada je kao pripadnica građanskog pokreta Istočne Njemačke i kasnijim ulaskom u Kršćansko-demokratsku uniju (CDU) utrla put karijeri.</p><p>Po mnogima ona ne bila moguća bez mentorstva tadašnjeg kancelara i predsjednika CDU-a Helmuta Kohla koji je od samog početka krčio karijerni put svojoj "Maedchen" ("Djevojčici") kako je Kohl nazivao novopečenu parlamentarnu zastupnicu iz istočnonjemačke provincije.</p><p>Kohl je i taj koji ju je 1990., na iznenađenje mnogih, imenovao prvo ministricom obitelji i mladih, a kasnije i okoliša. Unutarstranački uspon je okrunjen preuzimanjem funkcije predsjednice stranke 2000. i brutalnim kidanjem veza s bivšim mentorom Kohlom koji je CDU skandalom oko tajnih donatora odvukao u najdublju krizu u povijesti stranke.</p><h2>Teško u sjeni kancelarke</h2><p>Vlast u zemlji Merkel je preuzela 2005. nakon prijevremenih izbora kada je i sastavila prvu od četiriju vlada. Sve odreda koalicijske: tri sa socijaldemokratima i jednu s liberalima. No razumljiv je bio otpor socijaldemokrata prilikom formiranja posljednje koalicije: sve stranke u koaliciji s demokršćanskom Unijom CDU/CSU i s premoćnom Angelom Merkel na čelu vlade su venule u njezinoj sjeni. Koliko god su socijaldemokrati u vladama s Angelom Merkel izborili neke povijesne projekte poput minimalca, na kraju sve zasluge idu Angeli Merkel.</p><p>Razumna, pragmatična i nepretenciozna Angela Merkel se mnogima čini kao idealna protuteža alfa-mužjacima kako na domaćem tako i na međunarodnom planu. U povijest će ući njezina otvorena suzdržanost u susretima s političarima poput Silvija Berlusconija ili Donalda Trumpa.</p><p>U jednom trenutku časopis Zime ju je čak nazvao "Kancelarkom slobodnog svijeta". Bilo je to u jeku izbjegličke krize 2015./2016. koja je Merkel oduzela mnogo energije i glasova u korist desničarske Alternative za Njemačku (AfD).</p><h2>Sudbonosni "Uspjet ćemo!"</h2><p>I dok jedni smatraju da je dobra njezina odluka da otvori granice za preko milijun izbjeglica poprativši to povijesnom rečenicom "Uspjet ćemo!" drugi smatraju da je to bio početak njezina kraja i jedna od rijetkih pogrešnih procjena u njezinoj, pragmatičnim odlukama obilježenoj, karijeri. Uzalud je kancelarka pokušavala izjavama da će se izbjeglice, jednom kada prođe rat, vratiti kućama. Ova odluka je podijelila naciju što je vidljivo i danas na prosvjedima protiv mjera u borbi protiv pandemije koji su u velikoj mjeri infiltrirani istim onim desnim snagama koje su pokrenule prosvjede protiv kancelarkine izbjegličke politike.</p><p>Svoju, za mnoge iznenadnu, odluku o povlačenju iz politike Merkel je i donijela u dramatičnim danima na jesen 2018. kada je CDU prošao katastrofalno na izborima u nekoliko saveznih pokrajina a AfD, upravo na krilima neraspoloženja kancelarkinom izbjegličkom politikom, ostvario rekordne rezultate.</p><p>No Merkel usprkos tomu još uvijek obara rekorde popularnosti i mnogi bi je htjeli vidjeti na kancelarskoj poziciji i nakon izbora za Bundestag na jesen sljedeće godine.</p>