Sad sam predala prijavu na policiju i ona ide dalje po proceduri institucijama. Ovo je jednostavno otpor prema divljanju - rekla je Makaranka Barbara Berber za Morski.hr.

Barbara je prijavila grad Makarsku za devastaciju plaže na Osejavi i prosvjeduje jer tvrdi da se plaža nasipa materijalom koji ne ide u more, a da se radi o zemlji koja je skupljena na građevinskom zemljištu na kojem se radi dječji vrtić.

- Policija je dobila prijavu da kamioni ne mogu proći radi mene, ali njihov je posao legitimirati me. Ja sam potom izjavila da imam pravo tu sjediti to mi nitko ne brani. Zahtijevala sam da podnesem prijavu i to sam podnijela, napisali su zapisnik i sutra ide dalje prema proceduri - rekla je, a pridružilo joj se još građana koje policija također legitimira.

Tvrdi kako je ilegalno ovo što se radi i da u materijalu koji se nasipa u dohrani mora biti do tri posto, a ne 100 posto zemlje.

U PU splitsko-dalmatinskoj potvrdili su nam incident tijekom nasipavanja plaže Osejava u Makarskoj. Kako navode, ženska osoba ometala je radove zbog čega je pozvana policija. Policajci su je po dolasku legitimirali, porazgovarali s njom i ona se ipak odlučila maknuti. Zbog toga nije bilo potrebe za daljnjim postupanjem ili podizanjem prijave.