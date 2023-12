Ovo je popis 48 gradova koji za doček Nove neće imati vatromet

Više od 30 gradova te veći broj općina diljem Hrvatske dosad je službeno najavio kako za doček Nove godine neće imati organizirani vatromet, a brojni su to odlučili zamijeniti raznim svjetlosnim atrakcijama kako bi na taj način zaštitili okoliš i životinje u novogodišnjoj noći.

Naravno, to ne znači da u novogodišnjoj noći neće biti gomile vatrometa privatnih građana, a zbog toga su se i Prijatelji životinja oglasili u srijedu te poslali apel građanima da pokažu suosjećanje za životinje, djecu, starije i ostale ljude te da ne koriste ni dozvoljenu pirotehniku jer je i takva pirotehnika opasna za ljude i smrtonosna za životinje.

Ujedno su zatražili zakonsku izmjenu kako bi se prodaja dozvoljene pirotehnike dopustila u razdoblju od 27. do 31. prosinca, a njezina uporaba samo u razdoblju od 31. prosinca do 1. siječnja odnosno u vrijeme dočeka Nove godine. Sada je to dozvoljeno i 27., 28., 29. i 30. prosinca kada se ništa ne slavi.

Popis gradova i općina koji neće organizirati vatromet

Grad Labin

Grad Rovinj

Grad Čazma

Grad Opatija

Grad Samobor

Grad Rijeka

Grad Pula

Grad Cres

Grad Zabok

Grad Novigrad

Grad Duga Resa

Grad Oroslavje

Grad Varaždin

Grad Osijek

Grad Poreč

Grad Zadar

Grad Požega

Grad Đurđevac

Grad Zagreb

Grad Vrbovec

Grad Pregrada

Grad Vinkovci

Grad Virovitica

Grad Mali Lošinj

Grad Crikvenica

Grad Kaštela

Grad Ivanec

Grad Dubrovnik

Grad Otok

Grad Korčula

Grad Grubišno Polje

Grad Makarska

Općina Sukošan

Općina Lovran

Općina Gornja Stubica

Općina Belica

Općina Donji Vidovec

Općina Voćin

Općina Bol

Općina Majur

Općina Pitomača

Općina Klana

Općina Klenovnik

Općina Bogdanovci

Općina Bošnjaci

Općina Tompojevci

Općina Viljevo

Općina Erdut