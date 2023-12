Prijatelji životinja: Od danas je ratno stanje. Bacaju se i petarde koje su zabranjene u Hrvatskoj!

Upotreba petardi F2 i F3 zabranjena je tijekom cijele godine, a upotreba pirotehnike dopuštena je od 27. prosinca do 1. siječnja,

Prijatelji životinja oglasili su se i zamolili građane da pokažu suosjećanje za životinje, djecu, starije i ostale ljude te da ne koriste ni dozvoljenu pirotehniku jer je i takva pirotehnika opasna za ljude i smrtonosna za životinje.

- Prethodnih godina smo unatoč zakonskoj zabrani gotovo svakodnevno zaprimali pritužbe građana vezano za ispucavanje petardi i ostale zabranjene pirotehnike. Čim započne prodaja pirotehnike kreće i pucnjava iako je to tada još zabranjeno - istaknuli su iz udruge Prijatelji životinja.

Stoga su pisali Ministarstvu unutarnjih poslova sa zamolbom da za veću kontrolu prodaje i uporabe pirotehnike:

„Apeliramo da se kroz cijeli prosinac i početak siječnja, pojača kontrola policije po pitanju korištenja petardi i redenika, tako da se oforme dodatne policijske patrole koje će kontrolirati provedbu Zakona“.

Ujedno su zatražili zakonsku izmjenu kako bi se prodaja dozvoljene pirotehnike dopustila u razdoblju od 27. do 31. prosinca, a njezina uporaba samo u razdoblju od 31. prosinca do 1. siječnja odnosno u vrijeme dočeka Nove godine. Sada je to dozvoljeno i 27., 28., 29. i 30. prosinca kada se ništa ne slavi. Napominju da novogodišnji vatromet nije niti nužan niti nezamjenjiv način proslave, što pokazuje sve veći broj gradova i općina koji u posljednjih par godina odustaju od njegove organizacije te se okreću načinima slavlja koji ne uzrokuju buku, eksplozije i zagađenje okoliša. Dopisom su pozvali sve gradove i općine da budu dio pozitivnih promjena i obilježe Novu godinu na ekološki osviješten i moderan način te im je gotovo 50 javilo da žele biti dobar primjer svojim građanima.

Mnogi veliki gradovi su se na radost građana i njihovih kućnih životinja priključili ovoj inicijativi, neki od njih su Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Varaždin, Dubrovnik, Samobor i Vinkovci. Kao ostale pozitivne primjere spominju gradove Čazmu i Grubišno Polje koji će umjesto vatrometa organizirati laserski show te Grad Opatiju koji je i ove godine novac namijenjen vatrometu umjesto toga donirao za životinje. Zahvaljuju svima koji su se priključili inicijativi te vjeruju da će i ostali pratiti ove zaista dobre primjere.

- Podsjećamo na negativne posljedice koje vatromet može imati na životinje, ljude i okoliš. Nebrojene životinje, posebno ptice, ali i kućne životinje, stradavaju u novogodišnjoj noći jer im srce otkazuje od straha. Organizacija vatrometa potiče djecu da i ona koriste pirotehniku pa dolazi do stravičnih ozljeda. Nadalje, ljudi koji su osjetljivi na buku teško se nose s iznimno glasnom bukom u novogodišnjoj noći. Osim što uznemiruje ljude i životinje, zagađuje i zrak jer ispušta visoke razine ugljičnog dioksida u atmosferu što može biti štetno za okoliš i ljudsko zdravlje te stvara smeće po ulicama - izjavljuju iz udruge Prijatelji životinja.