Ovo je stara veterinarska dama u Rugvici koju su svi zaboravili: Država u njoj ne vidi potencijal

Ovo ne samo da je prva veterinarska ambulanta u Hrvatskoj nego je druga na cijelom Balkanu. Prije ove postojala je još samo u Bugarskoj! Prva je naša, hrvatska, a meni svakako prva u srcu, gotovo kroz suze govori nam doktor veterine Nikica Ivezić. S još dvoje kolega on je 1993. preuzeo veterinarsku ambulantu Oborovo pored Rugvice, i u njoj radio do 2010. Tu je, dodaje, proveo najljepše godine svoje karijere. To je "ambulanta s dušom", sjetno kaže veterinar.