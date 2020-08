Ovo je supervažno: 'Možda ste stekli imunitet samo ako ste bili pored zaraženog koronom'

<p>Ugledni znanstveni časopis “Cell” objavio je u petak švedsko istraživanje koje je pokazalo da su ljudi, koji su došli u dodir s korona-virusom, a imali su blage ili nikakve simptome, razvili takozvane T-stanice, ključan dio našeg imunološkog sustava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Drugim riječima, iako nisu razvili bolest, ti su ljudi zaštićeni od zaraze minimalno nekoliko mjeseci.</p><p>Premda je istraživanje na švedskom Karolinska institutu provedeno na samo 206 ispitanika, naši znanstvenici kažu da se smatra posve relevantnim, s obzirom da sve objavljeno u časopisu “Cell” prolazi iznimno stroge recenzije i odobrenja.</p><p>Istraživanje je rađeno na pojedincima i članovima obitelji oboljelih, za koje se, dakle, zna da su došli u doticaj s virusom SARS CoV-2, koji uzrokuje bolest COVID-19. Ti su ljudi, iako nisu uopće razvili simptome bolesti, ili su oni bili jako slabi, stekli imunitet zahvaljujući već spomenutim T-stanicama. Naš znanstvenik, prof.dr. Gordan Lauc, smatra rezultate ovog istraživanja iznimno ohrabrujućima.</p><p>- Ovo su otkrića od velikog značenja, jer se do sada vjerovalo kako netko mora oboljeti i razviti simptome da bi njegov organizam proizveo T-stanice - kaže Lauc.</p><p>- No sada znamo da je kod nekih ljudi dovoljno da dođu u doticaj s virusom SARS CoV-2, pa iako nemaju simptome, ili su oni vrlo slabi, dobivaju imunitet i otpornost kroz razvoj T-stanica. Zaključak je da možemo reći i da će bez razvoja simptoma dio ljudi steći imunitet – tumači prof.dr. Lauc, dodajući da se još sa sigurnošću ne zna koliko će taj imunitet trajati, ali riječ je sigurno o nekoliko mjeseci.</p><p>To nam je iznimno bitno, kaže znanstvenik, da proguramo jesen i zimu do proljeća, kada ćemo napokon imati cjepivo. Razvoj cjepiva, ističe, odlično napreduje, a što se tiče onog ruskog, koje je već registrirano, prof.dr. Lauc kaže da je vrlo slično oksfordskom, ali su ga Rusi, isključivo iz političkih razloga, odobrili prije nego su dovršili vrlo bitnu treću fazu kliničkih ispitivanja. Upravo ta faza koja se obavlja na velikom broju ispitanika, naime, treba iznjedriti dokaz da je cjepivo učinkovito i pruža zaštitu, a da je pritom i neškodljivo.</p><p>Što se tiče T-stanica, prof. dr. Lauc kaže da su one važan dio našeg imunološkog sustava, zadužen za uklanjanje stanica koje su nam prijetnja, poput tumorskih ili virusnih.</p><p>Uz protutijela, o kojima se već mnogo govorilo, one su druga ključna grana našeg imuniteta. Redovan je proces u našem organizmu da kod virusnih oboljenja razvijamo T-stanice, ali novost je da se kod SARS CoV-2 pokazalo da se bolest ni ne mora razviti da bi se one pojavile. Dovoljan je, čini se prema istraživanju švedskog Karolinska Instituta, čak i kontakt s virusom. A kako će ljudi unutar neke populacije znati jesu li otporni, i ima li u njihovom organizmu T-stanica koje ih štite od korona virusa?</p><p>Zapravo, nikako. Jer je istraživanje kakvo su proveli Šveđani, kaže prof.dr. Lauc, iznimno komplicirano, dugotrajno i skupo, te se kao takvo koristi samo u znanstvene svrhe, a ne i u redovnoj kliničkoj primjeni, na velikom broju ljudi.</p><p>Da su rezultati švedskog istraživanja izuzetno dobri, smatra i doc. dr. Ilija Brizić, jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka za razumijevanje virusne patogeneze i imunološkog odgovora na infekcije, iz Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci.<br/> Sve se vrti, kaže nam doc. dr. Brizić, oko protutijela i T-stanica, koje je cilj dobiti cijepljenjem. Oni su ključni.</p><p>Jer protutijela, pojašnjava dalje naš stručnjak, sprečavaju da se infekcija dogodi, hajdemo reći “plivaju” i love viruse koji su slobodni, u sluznici, primjerice. Dakle, eliminiraju viruse prije nego uopće uđu u organizam.<br/> S druge strane, T-stanice uništavaju one viruse koji su uspjeli ući u organizam - sve počiste, i nakon toga smo dalje zaštićeni. Odnosno, imamo imunitet.</p><p>- Ove vijesti koje nam dolaze iz Švedske jako su dobre. Ostaje otvoreno pitanje koliko dugo će imunitet trajati, a iskustva s prvotnim SARS virusom pokazuju da neki ljudi i nekoliko godina nakon doticaja s bolesti imaju u organizmu T-stanice, iako nemaju protutijela. Ovo istraživanje nam pokazuje da su mnogi ljudi, koji dođu u dodir s infekcijom, nakon toga zaštićeni – kaže nam doc. dr. Brizić, također pojašnjavajući da ovakva testiranja nisu za široku primjenu.</p><p>Protutijela se, naime, lagano detektiraju, dok je za T-stanice priča znatno zahtjevnija i kompliciranija, pa se ovakva istraživanja provode samo kroz eksperimentalne znanstvene metode.</p><p>iako je istraživanje švedskog Karolinska instituta objavljeno u znanstvenom časopisu prije dva dana, već prije su vodeći svjetski mediji pisali o njemu, ističući da studija pokazuje da čak trećina ljudi, koji su bili u dodiru s virusom, a nisu razvili simptome, ima imunitet zahvaljujući T-stanicama, iako pritom uopće nemaju protutijela.</p><p>Glavni švedski imunolog Anders Tegnell čak tvrdi da je možda i trećina svih Šveđana razvila imunitet na korona virus. Istraživanje se provodilo u Stockholmu od ožujka do svibnja ove godine, i pokazuje da je imunitet u široj populaciji zapravo znatno veći nego što se to isprva mislilo. Svakako, ohrabrenje u borbi protiv Covida...</p>