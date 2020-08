'Trebali smo ranije uvesti neke drastičnije mjere za klubove...'

<p>Hrvatska je imala 208 novozaraženih u 24 sata, a prvo lice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> ističe kako su najveći izvor zaraze okupljanja mladih.</p><p>- Mislimo da su naše mjere dobre. U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo milijun ljudi više. Kad se to stavi u perspektivu, imamo dobru situaciju. Ako bude trebalo pojačati mjere, to ćemo napraviti - rekao je Capak za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/krunoslav-capak-o-rekordnom-broju-novozarazenih---616693.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> te istaknuo kako postoji još niz mjera koje nisu poduzete.</p><p>Trenutno je u Hrvatskoj 41 zaraženi stranac, a Capak se dotaknuo objavu njemačkog instituta Robert Koch da smo mi najveći izvoznici korone u Njemačku:</p><p>- Nismo mi najveći. To je Kosovo s 1200 slučajeva, nakon toga Turska pa Hrvatska s 200 slučajeva.</p><p>Na pitanje zašto se ograničio rad klubovima i kafićima u cijeloj zemlji, a ne primjerice samo u županijama gdje imamo veće brojke zaraženih Capak za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/krunoslav-capak-o-rekordnom-broju-novozarazenih---616693.html" target="_blank">Novu TV </a>odgovara kako su dugo razgovarali o tome koju mjeru treba primijeniti.</p><p>- Inspekcije su išle u klubove, nakon toga smo uveli mjeru da ako se utvrdi izvor zaraze u objektu, da se privremeno zatvori. Dvije trećine se zarazilo u klubovima, trebali smo uvesti drastičniju mjeru. To je na 10 dana, može se popustiti.</p><p>Capak se nada kako će sva djeca krenuti u školu te da će se smanjiti broj zaraženih, no situacija će se analizirati prije početka školske godine, a objašnjava kako bi u zdravstvu mogli gledati neke preinake:</p><p>- Razgovaramo i o drugim opcijama da uključimo i druge zdravstvene djelatnike, npr. sanitarne inženjere da obavljaju dio posla epidemiologa. Imamo pozitivno mišljenje ministra da uključimo i one koji su završili medicinski fakultet i rade šest mjeseci pod nadzorom. Računamo na to da će ministarstvo razmotriti prijedlog, da diplomirani liječnici pomažu epidemiolozima.</p>