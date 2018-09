'Ovo je vrh sante, godinama nas ucjenjuju paraobavještajci'

Nisam više mogao izdržati taj teror. Širili su laži, supruzi i obitelji slali poruke s lažima sa skrivenih brojeva. Bojao sam se za djecu.

Priča nam to jedan bivši visoki dužnosnik HDZ-a za vrijeme dok je Tomislav Karamarko bio predsjednik stranke, a Milijan Brkić glavni tajnik. Otišao je, ali kaže da nikad neće zaboraviti udar “paraobavještajaca naviklih na silu i širenje straha”.

Dosad u javnosti nikad nije govorio o tome, ali je za tjednik Express, koji je od sutra na kioscima, i 24sata otvorio dušu nakon afere s lažnim SMS-ovima i uhićenja kuma Milijana Brkića.

I nije jedini koji nam je o tome svjedočio. Izgleda da se klupko počelo odmotavati kad je policija otkrila da iza lažnih SMS-ova koje je prezentirao Zdravko Mamić stoji bivši informatičar Franjo Varga. A on je svjedočio da je godinama ranije surađivao i s Brkićem i s Karamarkom.

Zlouporaba institucija

Obojica su negirala povezanost s Vargom i to nazvali podmetanjem. A onda je uhićen Blaž Curić, Brkićev kum, koji je bio i vozač Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade. Curić je dojavio Vargi da uništi dokaze, ali ih je ipak policija uzela, a Curić je uhićen. I sad treba otkriti kako je vozač znao za tajnu istragu i je li dio šire mreže koja svojim vezama zlorabi institucije. Afera s Mamićem očito je samo usmjerila svjetlo Uskoka na ono što godinama traje.

'Znamo što ti je u dosjeu'

- Nisam ja jednini prošao takve stvari, nego i mnogi nižerangirani u stranci ako nisu bili poslušni. Siguran sam da je bilo zlouporaba institucija jer čitava im moć počiva na tome. Provjeravali su sve o meni, ljudi s kojima su razgovarali kažu da su tražili bilo što da te ocrne i ucijene. Kad nije išlo, preko nekih svojih medija sijali su sumnju na diplomu, ratni put... Sve da bi te difamirali. Nažalost, kako se sve radi preko posrednika, brojeva telefona koji se jednokratno koriste, ljudi i u sadašnjem vrhu stranke su mi govorili da je to nemoguće - kaže nam taj sugovornik (podaci poznati redakciji).

Uvjeren je, po informacijama koje je dobivao, da je iza svega stajao tadašnji vrh stranke, ali da istraga treba sve rasvijetliti i spriječiti buduće zlouporabe.

I Brkić i Karamarko su, podsjetimo još jednom, negirali bilo kakvu umiješanost i pozvali institucije da sve istraže.

Drugom primjeru mogućih zlouporaba smo sami svjedočili. Mladi oporbeni političar koji je prije tri godine žestoko napao HDZ u zagrebačkoj Skupštini je pozvan na stranu te mu je dano do znanja da imaju uvid u njegov dosje i jedan davni prekršaj. Pa da pazi što priča jer mogu oni naći i mnogo više. Iznenadio se i nije ni tad ni sad želio o tome govoriti pod imenom.

Suprugu plasiraju laži

Također nam je o metodama svjedočila i bivša političarka koja je bila na suprotnoj strani od Milana Bandića. Njezina priča je vrlo slična dužnosniku HDZ-a iako nam kaže da ne može uprijeti prstom u nikoga konkretnog. I njoj se upravo zbog toga prilično ogadila politika.

- Susrela sam se s tim polusvijetom. Mnogi pošteni i neće u politiku zbog toga - kaže nam.

Ni ona nikad dosad nije pričala o tom svojem iskustvu.

- Obrazac je da ti unesu nemir u obitelj i pokažu da mogu još svašta. Mojem suprugu su ‘dobronamjerno’, preko posrednika, širili lažne informacije o meni i što radim. Shvatila sam da me nepoznati ljudi slikaju kad s bilo kojim muškim sjednem na kavu, a onda sam shvatila da sve to služi tome da suprugu lažno pokušaju dokazati tvrdnje. Jasno sam dobila poruke da neke interese ne diram i sve je trebalo prestati. Neugodan je to osjećaj - svjedoči nam ta sugovornica.

Ne diraj nam interese

Dakle, zlouporaba je bilo i ranije, a lažni dokazi i SMS-ovi s neistinama korišteni su kao sredstvo pritiska za ostvarivanje ciljeva. Dio tog sustava je sad otkriven, ali tek treba vidjeti tko je davao naloge uhićenima Franji Vargi i Blažu Curiću. To je ključno za rasvjetljavanje mreže.

'Brkić je Brkić, a Blaž Curić je Blaž Curić'

Nema govora o tome da Vlada ni ja osobno koristimo državne institucije za bilo kakve obračune. Ni unutarstranačke ni neke druge.

Poručio je to premijer Andrej Plenković i šef HDZ-a odgovarajući na pitanje jesu li uhićenja povezanih s lažnim SMS-ovima obračun s Brkićem i stranačkom desnicom.

- To nije način na koji radi ova Vlada. Institucije rade sukladno zakonu - rekao je Plenković i dodao da se čuo s Brkićem i da sve prepušta istrazi.

Upitan o kredibilitetu Brkića nakon što mu je uhićen kum, Plenković je poručio da svatko odgovara za svoje postupke te da se ne želi baviti teorijama.

- Gospodin Brkić je gospodin Brkić, a Blaž Curić je Blaž Curić - rekao je. Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže da uhićenja nemaju veze s unutarstranačkim sukobima.

- Slučaj je pokazao da postoje ljudi koji zloupotrebljavaju sustav. Državna tijela su dobro reagirala, a ne znam postoje li drugi slučajevi - poručio je Jandroković.