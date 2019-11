'Ovo je za tete spremačice koje za 3000 kuna rade s otrovima!'

Preko 20 tisuća ljudi okupilo se na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu na velikom prosvjedu učitelja. Autobusi iz cijele Hrvatske od jutra su vozili prema Zagrebu na prosvjedu koji je imao slogan 'Hrvatska mora bolje'.

Učiteljima su se pridružili građani koji su ih podržali u borbi za povećanje, odnosno ujednačavanje koeficijenta, što mnogi krivo tumače. Učitelji traže da im se poveća koeficijent koji je na najnižoj poziciju od svih visokoobrazovanih javnih službenika.

Vlada umjesto toga želi povećati svima plaće, što znači da bi zaposleni po općinama i županijama, gradovima, agencijama, državnoj upravi... dobili povećanje plaće u iznosu većem nego učitelji. Protiv toga se učitelji bore, protiv nepravde.

Među onima koji je uzeo mikrofon na Trgu je i Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković koji se obratio tisućama učitelja i građana.

- Pitali su me što bih poručio premijeru. Rako sam da ono što on radi nije nikakav dijalog. Htio sam mu reći svašta, koliko mi je drago bilo vidjeti na tom štrajku moje kolege koji su tamo došli za naše tete spremačice. One tete spremačice koje za tri, tri i pol tisuće kuna ulaze u laboratorije u kojima radimo s radijacijom, s toksinima, s otrovima... Kad one odu, nitko neće s time htjeti raditi - rekao je fizičar Saša Ceci i dodao:

- Nismo mi ušli u štrajk jer će propasti znanost, što neće biti budućnosti... Mi smo štrajkali jer su to naše kolege s kojima radimo i vidimo koliko im je teško. Nema predaje! Ne odustajte. Nemojte slučajno da netko odustane. Da me sad netko pita što bih poručio premijeru, e poručio bih mu: 'Ovo ti je škola, drugi puta ćeš pametnije. Ako će biti drugog puta' - rekao je.

