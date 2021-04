Ima onaj jedan ulomak iz Šume Striborove, neobične i začudne bajke Ivane Brlić-Mažuranić, u kojem se opisuje susret bake i Stribora. Šumski starješina izmučenoj starici nudi šansu za povratak u mladost i pokazuje joj rodno selo opasano srebrnom ogradom. U njemu proštenje i veselje, zvona zvone, gusle gude, zastave se viju, a pjesme podcikuju. Baka trči, već se hvata za ogradu, mami je želja za ulaskom, ali u zadnji tren zastaje. Zakorači li unutra, zaboravit će na svog sina, budalastog mladića koji ju je istjerao iz kuće. Odvaja se od ograde, uz naklon odbija Striborovu ponudu i prisnažuje da joj je draža njena nevolja nego sva sreća ovog svijeta.

Zora Bjelan, jedna druga baka iz Majskih Poljana, podsjetila nas je na ovu priču.

Ona i njen Đed, kako zove svog muža Milana s kojim već 50 godina lomi kruh, dočekali su nas na razvalinama stare i pragu nove kuće koju su im podigli volonteri i donatori. Topli, zaštićeni dom u kojem će starci nakon boravka u kontejneru dočekati spokojni kraj. I vrt su joj raščešljali, da Zora može zasaditi luk, salatu i krumpire, da se i dalje osjeća živom. A trebate je vidjeti, prgava i brbljava, sa svojih 75 na leđima, i dalje je opasan igrač.

- Bila sam ti ja vrag i vižlica, zna se to. Evo nek Đed kaže - nabacuje dok križa noge. Milan sjedi u hladu, kapa mu čvrsto nabijena na glavu, usnica mu titra. Mudro šuti.

- Ih, moj ti. Voljela sam pjevati, plesati, Đed bio ljubomoran. I svađali smo se oko toga. Hvatali me momci da idemo plesati, puno su me hvatali. A i ja sam bila malo ljubomorna, da ti priznam. I on je plesao, i on je bio vrag i za njega su se hvatale. Ajde šuti, jednom sam išla na pilanu, tamo je on radio, da se svađam s jednom njegovom, jednom što je s njim radila. Hranila ga je. Da se nisam svađala, ostavio bi me i otišao k njoj - priča Zora i strogo podiže prst u zrak. Đed i dalje mudro šuti, zagledao se u jednu točku na novom krovu.

Skrećemo temu, izvlačimo čovjeka iz škripca. Pitamo gdje su bili za vrijeme potresa. Zora, srećom, prihvaća.

- Ja se taman bila obukla, mislila otići s nekim malim do Gline po stvari. Kad je to počelo... Đed bio za stolom, stol leti tamo-vamo, bori se kako izaći, ne može do vrata. Pada ona cigla, ne možeš nigdje, izubijalo nas po rukama i nogama. Dobro smo prošli. Onaj mali dolje je poginuo, na njega se sve srušilo - kazuje baka i pokazuje dolje niz selo, u smjeru gdje je onog mladića zatrpala ruševina. Muž iza nje zamišljeno kima glavom. Ne vole se prisjećati toga. Pričaju radije kako im je bilo prije, u mladosti, dok su im ruke i volja bili snažni.

- Cijeli smo ti život mi ovdje u Majskima. Bili smo sirotinja, u nekoj maloj bajtici smo živjeli. Ja i Đed u jednoj sobi, krave i konji u drugoj. Smrdi, krave muču, tuku se rogovima, konji ržu, ali što ćeš. Malo pomalo, trudili se, radili i sagradili kuću. Evo vidi, dovde je bila - ustaje Zora i prstom ocrtava po dvorištu.

- Imala sam prije i vrt, svega sam imala tamo. I dva konja i kola... Joj diko moja, sve dovde mi je bila kuća. A morali smo raditi i slagati se, ne ide drukčije. Bili smo sami, bez djece, ali imali smo jedno drugo. I nikad se nismo svađali. Ni psovali. Dobro, jesmo malo, ali nikad nije bilo da ne divanimo. A sad, gledam na televiziji kako se tuku i svađaju, a Bože moj, mi nikad nismo ni sanjali da se može tako - sablažnjava se Zora i širi ruke, a Milan joj povlađuje.

- Ma jesi vidio ti to? Kako se mogu onako tući? Lako je ženu udariti... Moj tata, on nije bio dobar. Gadan je bio. Bećar, volio je tuđe žene. A majka nikad nije htjela pobjeći. Istukao bi je, ona bi pobjegla i vratila se. Prije su žene trpjele više nego sad. I neka ne trpe. Ne trebaju - odsječno pripovijeda baka dok joj se mačke motaju oko nogu. Milanu idu na živce. Na sjenik su im se zavukli miševi, žvaču kroz doniranu rižu i šećer, a ove lijene beštije samo se izležavaju i umiljavaju.

- A što ću kad mi ih je žao. Traže jesti, ja im dam. Đed se ljuti, ali neka ga. Dođi, budalo mala. Sirotice. Lijepo moje malo - raznježeno tepa Zora uhranjenoj mački. Đed koluta očima u hladu.

I kažete da vam je lijepo bilo ovdje, pitamo je. Zora se trgne, mačka otrči dalje, prema sjeniku. Vjerojatno na spavanje, nema šanse da išta ulovi.

- A jest, jest. Dobar je prije bio život u Majskima. Bilo je puno naroda. Radilo se, želo se, kosilo, pjevalo, vriskalo. Znali smo šetati odavde sve do Velikog Gradca, sve pješke, ja i Đed. Idemo, pjevamo i ljubimo se. Bilo je dobro kad je bilo naroda. Sad nema nikoga. Par kuća i šuma. Kad je bio ovaj rat, ovo što se vratilo, sve nešto ljubomorno, mrze se. A ja ne mrzim nikoga. Ranije je bilo da narod ide i priskače u pomoć. Sad... Kao da nas je nešto proklelo. Ako imaš nešto više, ljudi su zavidni, pitaju kako je tebi dalo, a meni nije. Ako ti daju peć, ljute se što nije njima. Pa čekaj, dat će ti, polako, svi ćemo dobiti - vrti glavom žena. Sunce cvrči iznad Majskih Poljana, ona mačka se lijeno gega preko dvorišta, a Zora se i dalje prisjeća minulih godina.

- Ja velim, ima Boga, on sve vidi i svima će biti po zasluzi. Nemoj koga ubiti, nemoj kome oteti, to je najveća grehota. Ako mu ne možeš pomoći, nemoj mu ni odmoći. A ovo sad, pravo govori Đed, ovo je gore od rata. Pucalo se, bježalo se, čuvao si se. A od ovoga se ne možeš sačuvati. I znaš što još? Na vama je mladima svijet, učinite da bude bolje. Ne dajte onim budžanima, onim vragovima državljancima da se svađaju. Gledam ih na televiziji, Đed viče na mene kad ih upalim. Oni se svađaju i natežu, a narod grize svoje ruke. Vrag nek ih nosi, eto. Nije to u redu - ljuti se Zora.

Ustaje s mukom i pokazuje gdje joj je nekad bila štala. Preživio je samo nakrivljeni sjenik i kokošinjac. Vodi nas u novu kuću. Spavali su sinoć prvi put u njoj, zahvalna je volonterima i donatorima koji su je podigli i opremili.

- Narod je bio dobar, pomogli su nam. Prolazili su ovuda, donosili nam deke, jakne, sagradili kuću. Sve su nam dali. Ne znam kako bih im vratila ljubav. Napravila bih im kave, ulila jaja za doručak... Joj Đede, eno kokoš ode u kuću, vidi kako je luda. Nered će nam napraviti - trgne se Zora i poskoči prema ulazu da otjera pticu. Gazi papučama kroz novi vrt, osmjehuje se, priča što će sve uzorati i posijati. Gleda kako će novi život niknuti na mjestu starog. Neobično je slušati kako ganuto priča o Majskim Poljanama, o selu okrvavljenom u ratu i napuklom u potresu.

A je li, bako, a biste li živjeli igdje drugo?

- Ne bi, bogami. Volim ja biti tu. I Đed isto. Nema nigdje ljepše nego ovdje. Bila sam ja vani, i u Srbiji, čudan neki narod. Imam i rođaka u Engleskoj, i oni kažu da je ovdje bolje. Ma da nemam nikoga, da sam sama, volim biti ovdje. Eto - odsječno kazuje baka Zora. Milan, po običaju, kima glavom.

Oko nje je porušeno, zaraslo naselje. Iz nekadašnjih kuća zjape rupe, uleknuti katovi survali su se na kuhinje u kojima su obitelji nekad doručkovale i smijale se. Ono malo svijeta što je ostalo, sad je pobjeglo ili tvrdoglavo obnavlja, ciglu po ciglu, ostatke bivšeg života. Ipak, slušajući Zoru u osunčanom dvorištu, dok joj se beskorisna mačka opet umiljava u krilu, čini se da joj je njena nevolja draža nego sva sreća vanjskog svijeta.