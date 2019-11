'Ovo nije afera, prava afera u MORH-u je ona s MIG-ovima'

Ministar obrane Damir Krstičević tvrdi kako nema afere u MORH-u oko municije. Upitan kako će na taj slučaj gledati saveznici te postoji li osim zapovjedne i politička odgovornost odgovorio je:

- Ne brinite za Hrvatsku vojsku. Ona će i ovu situaciju pobijediti i iz ovoga izaći još jača i snažnija. Naši piloti to su časni ljudi, tako će i ostati. U utorak ćemo riješiti ovu situaciju i idemo dalje u jačanje našeg Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - poručio je ministar obrane.

Ima li u ovoj cijeloj priči i njegove odgovornosti, Krstičević kaže:

- Uvijek svako ima odgovornost za sve što radi. Imam odgovornost za puno toga što smo zajedno napravili. Ovakve situacije nisu nikome ugodne. Prvi dan sam rekao da to osuđujem, prema tome rješavamo situaciju. Najbitnije je da se situacije rješavaju i da ljudi vide da imamo državu, sustav i da smo spremni rješavati probleme - poručio je.

Iako je i ovaj slučaj pokazao da je sustav pun rupa kad u vojnu bazu bez problema može ušetati prerušeni švercer, ministar kaže:

- To se uvijek događa. Najbitnije je da smo mi i to riješili. Vojna policija u suradnji s civilnom policijom, sigurnosnim sustavom prema time rješavamo situaciju, otkrivamo, pratimo. Poruka je svakome ne radite to - rekao je ministar obrane.

Ponovio je i da povjerenstvo koje je osnovano ima zadatak utvrditi sve činjenice.

- Ljudi nije ovo komunizam, ako je netko nešto napravio treba se sustavno sve utvrditi. Mi što se tiče zapovjednog dijela, a sudovi i svi ostalo - izjavio je.

Krstičević se složio s predsjednicom države kako je najveća afera u MORH-u bila ona s MIG-ovima u vrijeme Vlade Zorana Milanovića. Budući da se postavilo pitanje fijaska nabave borbenih aviona, Krstičević je ponovio kako u tom procesu nisu potrošeni novci i nema štete.

- Za razliku od MIG-ova gdje su novci dani i potrošeni, a avioni ne lete. Je l' to moja odgovornost - upitao je ministar obrane.

Krstičević je na zagrebačkom Cvjetnom trgu dao potpise za kandidaturu Kolinde Grabar Kitarović. Smatra da je ona sjajna i da je sjajno odradila mandat, a nije propustio napomenuti i kako je ljudi jako vole, u što se uvjerio na terenu. Krstičević vjeruje da će ona uvjerljivo pobijediti na izborima, a navodi da cijela stranka stoji iza nje.