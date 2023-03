U pelješkoj luci poginula žena, na istom mjestu je lani umro Indijac: 'Čuli smo samo krikove'

Nažalost, tragedija do koje je sinoć došlo u trajektnoj luci Prapratno na Pelješcu nije prva takva. U kolovozu prošle godine na istom mjestu stradao je 27-godišnji državljanin Indije.

Foto: Čitatalj 24sata

On je u trajektnoj luci parkirao vozilo zagrebačkih registarskih oznaka, ali nije povukao ručnu kočnicu zbog čega je vozilo naglo krenulo unaprijed i upalo u more s visine od oko 4 metra te se odmah okrenulo na krov i potonulo na dubinu od 6 metara.

- Bilo je oko tri sata i odmarali smo na koći kad su nas probudili povici čovjeka koji je već skočio u more. Vikao je da ne može zaroniti tako duboko. Bio je to lokalni vatrogasac do kojeg smo stigli pomoćnom barkom naše plivarice (ribarske koće, op.). Na udaljenosti od 10-12 metra od obale tu je jednako velika dubina i nema šanse da netko uspješno zaroni bez potrebne opreme. Automobil se zahvaljujući snažnom pogonskom motoru uspio “prebaciti” preko kamenog praga između parkirališta i stijene nad morem te je prednjim dijelom vozila pao u plićak uz samu obalu, a zatim se okrenuo i u more pao okrenut na krov! Nekako je lagano otplovio desetak metara od obale da bi onda potonuo. Mislim da su se od snažnog udarca aktivirali zračni jastuci, stisli su ga uz volan, moguće i da se onesvijestio pa se nije stigao ni odvezati - ispričao je ranije zapovjednik koče Petar Čurković, prenosi Jutarnji List.

Policijski službenici Policijske postaje Ston su odmah nakon dolaska na mjesto događaja pokušali pomoći unesrećenom na način da je jedan policijski službenik uskočio u more, zaronio do vozila i izvukao vozača na obalu, dok je drugi odmah započeo postupak reanimacije, ali unatoč svim naporima, vozač je preminuo.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Automobil je izvlačila ista tvrtka koja je danas izvukla BMW splitskih registarskih oznaka koji je u nedjelju oko 22.35 sletio u more u trajektnoj luci.

- Nažalost upravo smo na ovome mjestu i prije šest, sedam mjeseci izvlačili osobni automobil koji je također sletio u more. Kako obilaznica nije dovršena moguće je da ljudi ne gledaju znakove i da se zamisle pa dođe do ovakve tragedije. Hrvatske ceste, točnije Dubrovačke ceste, su nas zvale da dovezemo dizalicu tako da je moj djelatnik otišao izvući automobil. Nakon toga auto dalje odvozi šlep služba. Čim je smrtni slučaj policija ga preuzima na vještačenje gdje će provjeravati kolika je bila brzina kretanja prilikom slijetanja u more i slično...Ne znamo ništa o detaljima nesreće jer mi samo izvlačimo auto – kažu nam iz tvrtke Grbić koja se između ostalog bavi dizanjem i prijevozom svih vrsta tereta.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Podsjetimo, sinoć oko 22.35 sati na trajektnom pristaništu u Prapratnom vozač koji je upravljao automobilom splitskih registarskih oznaka sletio je u more.

S njim je u automobilu bilo još troje putnika, a nakon slijetanja u more vozač i dvoje putnika uspjeli su se izvući iz automobila. Nažalost, treća putnica ostala je u automobilu.

Tijelo 45-godišnje žene oko 2.25 sati ujutro izvukli su ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Više detalja znat će se nakon što završi policijski očevid.

