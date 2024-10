'Ovo rješenje ne donosi ništa dobro, bit će još veći kaos zbog suženog područja parkiranja'

Nova pravila blokovskog parkiranja u Zagrebu trebala bi početi 26. listopada. Odgoda za gradsku vlast nije opcija jer, kažu, žele uvesti reda. Građani koji žive u centru nezadovoljni su i upozoravaju: "To će nam stvoriti samo još veće probleme jer nisu stvoreni preduvjeti za uvođenje reda". Upozoravaju, među ostalim, na nedostatan broj parkirnih mjesta, od kojih dio zauzimaju skele postavljene zbog obnove zgrada nakon potresa.

- Predložena rješenja nisu nikakvo olakšavanje građanima da u svojim kvartovima imaju parking, nego je riječ o udaru na novčanike građana Zagreba. Sad ćemo morati kupovati dvije karte za jedan auto, i to jednu povlaštenu u zoni življenja i jednu komercijalnu u zoni gdje radimo ili parkiramo ako u našem bloku ne nađemo slobodno mjesto kad s posla dođemo kući - neke su od kritika stanovnika centra koji su se javili redakciji 24sata.

Osim građana, partneri Možemo! u zagrebačkoj Skupštini, ali i oporba stava su da se s uvođenjem novog sustava trebalo pričekati dok se ne naprave preduvjeti, a to je gradnja garaža, završetak brojnih investicija te bolja dostupnost i povezanost javnog prijevoza kojim bi se građane stimuliralo da ih više koriste. Da novi sustav ne donosi ništa dobro smatra i prometni stručnjak Goran Husinec.

- Problem je što imamo previše automobila, a premalo parkirnih mjesta. Da bi sustav bio na korist svima prvo se moraju napraviti parkirna mjesta, a onda uvoditi red. Uvođenjem blokovskog parkiranja bit će još veći kaos zbog suženog područja parkiranja - rekao je prometni stručnjak.

Navodi kako ljudima iz centra treba nekako riješiti problem parkiranja, a jedno od njih je gradnja garaža i davanje poticaja stanarima centra za njihovu kupnju. Husinec je stava da bi gradske vlasti, i u slučaju da poklone garaže stanarima iz centra, bile u plusu jer bi se oslobodio broj mjesta za naplatu.

- Ovakvo bezobzirno provođenje samovolje koštat će ga na sljedećim izborima. Načelno čak i nisam protiv blokovskog parkiranja, ali ostaviti istu cijenu i istodobno ograničiti parkiranje na nekoliko ulica ravno je pljački - komentari su stanovnika centra Zagreba koji se mogu naći na društvenim mrežama.

Zastupnik zagrebačke Skupštine, Renato Petek (SDP), šokiran je što gradske vlasti na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem guraju ovo rješenje iako nemamo cjelovitu strategiju upravljanja prometom, pa tako i onim u mirovanju.

- Dok traju radovi na više od 500 lokacija, prema službenom izvještaju o obnovi objekata, naprosto je suludo bilo što mijenjati jer ne postoje prostorni kapaciteti. Namjera može biti dobra, ali definitivno je u pogrešnom trenutku, nema stručnu podlogu i nije dobro razrađena - rekao je SDP-ovac.

I dok gradske vlasti tvrde da neće doći do poskupljenja usluge, Petek, baš kao i stanovnici centra, slaže se da to nije tako. Ako povlaštena karta ne bi poskupjela, to bi značilo da za istu cijenu imate manje mogućnosti parkiranja, a to indirektno ipak znači poskupljenje, rekao je.

- Bojim se da će i ovaj potez izazvati ponovno revolt građana, što će se odraziti na izbore u svibnju. Moguće je da dođe do spontanog bunta, kakve je ranije provodio i sam Tomašević protiv pojedinih odluka gradske vlasti, te da mu ta ova odluka eksplodira u lice - zaključio je Petek.

Iz HDZ-a su ranije naveli kako je ovo "pretakanje problema iz šupljega u prazno" navodeći da se blokovskim parkiranjem ne može riješiti problem te da je ono trebalo doći nakon što se odrade prometna poboljšanja i unaprijedi javni prijevoz. Unatoč kritikama sa svih strana, u Gradu Zagrebu ostaju pri svome i ponavljaju kako je cilj blokovskog parkiranja uvođenje reda i oslobađanje mjesta za parking stanarima centra.

- Došli smo u situaciju da imamo više od 5000 povlaštenih karata za parkiranje više nego što ima mjesta za parkiranje. Ovim mjerama će se smanjiti broj povlaštenih karata, a to će omogućiti stanarima da lakše pronađu mjesto u svom bloku - kažu u Gradu Zagrebu.

Napominju kako ubuduće više nitko osim stanara i ljudi s komercijalnom dnevnom, tjednom ili mjesečnom kartom neće u pojedinom bloku moći biti dulje od dva, odnosno tri sata. Kad je u pitanju javni prijevoz, navode kako su golema ulaganja u tijeku, a plan je i gradnja javnih garaža ispod Paromlina i ispod Trga Franje Tuđmana. 

Nova pravila startaju 26. listopada

Blokovsko parkiranje pokušalo se uvesti početkom rujna, ali je sve odgođeno nakon što se shvatilo da rješenje nije najbolje pripremljeno. Kroz javno savjetovanje stiglo je više od 300 primjedbi, a dio ih je uvažen i implementiran. Nova pravila na snazi će biti od 26. listopada. U Gradu Zagrebu ne namjeravaju prolongirati implementaciju novih pravila.