Bila je možda ponoć kad je mršava, staračka ruka zakucala na vrata.

- Spavaš li? Ako se budeš dizao pišati, izađi tu na balkon, kraj pilića - došapnuo mi je Dragan i odvukao se u svoju sobu. Ja sam ležao na kauču, zurio u grede na stropu i čekao kad će mi se cijeli krov srušiti na glavu.

U Brezovom sam Polju, udaljenom selu na Baniji, u kući odsječenoj od svijeta. Stara je 90 godina i ima crvenu naljepnicu. Dragan i Milka Tovarloža i dalje žive u njoj. Pustili su me da prespavam, da iz prve ruke osjetim kako je boraviti među zidovima koje su statičari procijenili, kako piše na naljepnici, neuporabljivima zbog oštećenja.

Sam dolazak do njih je pothvat. Vozio sam kroz maglenu banijsku noć dok su kraj farova strujali zečevi i srne i čekao na dogovoreni signal. S Draganom sam ranije sredio da izađe sa svjetiljkom na glavnu cestu i, zbilja, nekih pola sata opreznog truckanja od Gline, ugledao sam mršavog starčića u mraku s ručnom baterijom. Čekao me kao svjetioničar na rubu asfalta. Uskočio je unutra i usmjerio me gore, uzbrdo.

Tog jutra su nasuli pješčani put, inače se redakcijskim gradskim autićem uopće ne bih uspio popeti. I ovako smo se na jedvite jade došlajfali do kuće. Niska, drvena korablja, jedna od onih kakve vidite dok vozite kroz cijeli ovaj kraj Hrvatske, izronila je na brežuljku. Skladni, lijepi kućerak, okružen sjenikom, vrtom i uredno podrezanim stablima. Draganov žuti ptičar, raspamećen zbog dolaska gosta, u trenutku mi je zaskočio nogu i obavio svoje. Vrata su se odškrinula, a za stolom nas je dočekala zabrinuta Milka. Muža joj već neko vrijeme nije bilo, izigravao je mog vodiča, a živci joj od potresa nisu u najboljoj formi.

- Nju je malo poremetilo, tresu joj se ruke od tog dana. Evo vidi - upire Dragan prstom u ženu koja pruža dlanove. Ne prestaju drhtati, ne može ih kontrolirati. Milka se smiješi, navikla je.

Muž joj nema tih problema.

- A ja se ne bojim, što ću? Pijem tablete za zdravlje, boli me kuk, ali mislim da je i za lijek i za cirkulaciju najbolja jedna šljivova rakija. I to ujutro. Natašte. Evo vidi, primio sam sad injekciju protiv korone, a doktor kaže da ne smijem piti rakiju ovih dana, da mi se ne gruša krv. Ja svejedno popijem, rakija je razrijedi - veselo tumači Dragan.

- Jest, primio je onaj rajfajzen, kako li se zove. Fajzer, to, da. Sad će i drugu turu - ozbiljno klima glavom Milka. Iznosi piće na stol, nudi hranu. Sjedimo u jednoj od svega tri prostorije, Dragan priča o svemu, komunikativan je i simpatičan. Čini se da ga ništa ne može poljuljati. Milka je suzdržanija. Da nema one naljepnice, kućica bi se činila sasvim ugodnom i toplom.

- Jest, lijepo je ovdje, sin i ja smo lani metali gips. Moralo se, kuća je stara 90 godina, moji roditelji je sagradili kad su se uzeli. Othranili nas osmero djece ovdje. Onaj tamo dio je kritičan, tamo su nam rekli da ne smijemo ulaziti. A mi ulazimo, što ćeš? Uf, kad je to zadrmalo bilo... Ja čučnuo da metnem drva u vatru, peć počela skakati, kredenca đikati, popadalo sve. Škripila cijela kuća, mislio sam da će otići kao čamac poslije vode. A evo je, još stoji. Pobjegli smo napolje, ništa nam nije bilo - priča Dragan i odmahuje rukom.

Teško ga je izbaciti iz takta, nema puno toga što njega može pokolebati. Priča o ratu, kako su ga regrutirali, kako je muljao liječnicima i kako je izbjegao u Oluji.

- Uh, kad su mi rekli da ću morati na položaj, bilo mi je kao da sam išao na nož. Imao sam tada preko 50 godina. Letio bih u Glinu kod doktora, nosio mu kobasice, šunke, jaja, kestena, oraha, svega, samo da piše da sam bolestan, da ne mogu na ratište. Kakvo ratište, trebalo mi je to kao treće oko - žesti se čovjek. Vatra pucketa u peći, Milka gleda seriju. Dragan šuti neko vrijeme i nastavlja.

- To su ovi gore zakuhali. A naivni narod jedva dočekao, daj pušku, pali, ubijaj... Žena mi u kući s djecom, a mene šalju, ja gledam kako da izbjegnem. Slali me kraj Kupe da obiđem liniju, tjerali nas da pucamo. Ja bih prislonio onaj karabin na rame i opalio u zrak. Ne daj Bože da nekoga pogodim, ni krivog ni dužnog. Pa ima Boga, kaznit će me. Zašto bih pucao na nekoga koga ne poznajem, a nije mi ništa kriv? Ma i da je kriv, ajmo se dogovoriti kao ljudi. Lako je čovjeka ubiti. Treba ga othraniti da bude čovjek - pripovijeda Dragan i prisjeća se kako je naposljetku uspio preko onog doktora ishoditi od vojne komisije papir da izbjegne rat. Došla je bila, kaže, jednom vojna policija po njega i odvela ga u Marinbrod. Odatle je trebao ujutro na stražu. Dragan se u zoru iskrao iz zgrade i vratio kući.

Stigla je zatim Oluja, a Tovarlože su izbjegli u Vojvodinu, u Temerin. Priča starac kako su se spajali u priključke na traktorima, kako se jedva otrgnuo od rodne kuće.

- Upalio sam onaj traktor, sjeo i jaučem. Kažem im, idite vi, ja ću ostati. Žena kaže, ako nećeš ići, neću ni ja. Jebiga, što ćeš, neću se razdvajati od djece. Otišao sam - vrti glavom domaćin. Nije mogao izdržati tamo, kaže da ga je ubila ona ravnica. Navikao je na brdo.

- Po noći bih jaukao, sve dok nisam djeci rekao da moram ići. Vratili smo se 2013., a kad smo došli, sve je bilo pokupljeno. Nije bilo jedne šalice u kući. A što ćeš? - širi ruke Dragan i smije se. Nepopravljivo je optimističan. Cijeli život je takav.

- Još otkad smo se oženili, tamo šezdeset osme, ja sam, kud god sam hodao, stalno pjevao. Zdrav bio, sretan, veseo. Ona bi me znala pitati kako mogu uvijek pjevati. A što bih drugo nego pjevao? Nisam bio gladan ni žedan, a i sad bih zapjevao da imam s kime. Bolje to nego jaukati - jamči gazda i vodi me u obilazak. Pokazuje jednu sobu, drugu, podrum u kojem pravi rakiju i suši meso, pokazuje gdje su životinje. Svega ima po par. Dvije svinje, dvije koze, dva psa, dvije mačke. I njih dvoje ljudi među njima.

- A imali smo prije svega. Ja sam volio konje, kad ga vodiš, a on skače na zadnje noge... Jebeš pare, meni je to bilo milo. I traktor sam imao i kosačicu isto. Bilo je tu lijepo kad smo bili mladi. Nas dvoje ustanemo u pet, idemo kopati do sedam. Ona onda namiri svinje, ja pustim krave, konje, ovce... Radilo se puno, ali smo bili zadovoljni. Devedeset kuća je bilo tu, a danas nema ni dvadeset čeljadi. Žalosno - širi ruke Dragan u podrumu dok priča o mladosti. Sad je teže, pritisnule godine, pritisnuo novac, pritisnuo život.

- Kako preživimo? Kako moramo. Stežemo kajiš. Imamo oko 1700 kuna sve skupa, to je od poljoprivredne penzije, to su nam sva primanja. Znaš što, ja sam mislio kad mi uđemo u tu Europsku uniju da će njima biti poniženje da nam daju tako male penzijice. A ono ništa, briga njih. Ali nema veze, ne treba nama ničega, lijepo mi je ovdje, ne bih nikad otišao - kazuje Dragan dok gasi svjetlo i penje se uz brijeg. Ulazi u kuću u koju je upleo cijeli svoj život. Kći mu se tu rodila, evo u ovoj sobi desno.

- Uh, bilo je to sedamdeset sedme. Mi smo radili, želi, kao svaki dan. Vratili se kući jednog dana namiriti stoku. Ona se ništa nije žalila, sve je bilo u redu. Kad odjednom usred noći počela rađati. Otišao ja po jednu babu u selu da pomogne poroditi, nije bilo vremena za grad. I eto, došlo dijete. A mi smo ih četvero ovdje othranili. Jedno spava s njom, jedno sa mnom, jedno u kolijevci, a jedno ovdje. I ništa im nije falilo - jednostavno objašnjava čovjek. Žena mu još gleda serije, smije se dok muž prepričava. Djeca su sada u Vojvodini, ali vole ih posjećivati. Kaže Dragan da mu srce cvjeta kad se pojave.

Trebalo je mjesec dana od potresa da Tovarložama dođu statičari. Kažu da nisu ni znali za njih.

- Ma joj, žalio sam se i jedno jutro oni dođoše, pregledali cijelu kuću. Dali su nam crvenu naljepnicu i rekli da ne ulazimo u taj dio. Nisu nas znali naći, tako su rekli. I dobro je, ajde, ne ulazimo tamo ako ne moramo. Okrčili su put, nasuli kamen i sad ću dobiti novu kućicu, onu drvenu. Evo tu će biti, na dvorištu. Trebao sam dobiti kontejner, ali rekli su mi da je kućica bolja. Nego, jel ti znaš, hoće li mi država srušiti staru kuću? Smiju li oni to? - bojažljivo me pita. Nemam odgovor.

'Bolje ti je ne razmišljati'

Vrijeme je za spavanje, noć je odavno zahvatila Brezovo Polje. Nebo je izrešetano zvijezdama. Onaj napaljeni ptičar otrčao je negdje u šumu. Tovarlože inzistiraju da spavam u njihovoj sobi, oni će tamo gdje statičari kažu da se ne smije. Odbijam. Milka mi stavlja posteljinu na kauč. Dragan me upućuje prema poljskom zahodu na balkonu, desno od pilića, u slučaju da me probudi mjehur. Nema šanse da zaspem. Gledam u one grede, okružen pretrpanim vrećama. Zidovi škripe, ne znam jesu li zbog vjetra ili zbog rasklimanih temelja. Ova kuća pamti gotovo cijelo jedno stoljeće. Generacije očeva, majki i djece tabanale su ovim podovima. A onda, u jedno jutro, u nekoliko sekundi, priroda je odavde istrgnula čitavu obiteljsku povijest.

Bilo je možda pet ujutro kad sam se trgnuo, otvorio oči i odbauljao u dvorište. Oni su još spavali. Pas mi je opet pokušao navaliti na nogu. Tisuće zvijezda su se povlačile, kuća se budila iz mraka. Vratio sam se unutra, na onaj kauč, umotao se u deku i zaspao. Sat vremena kasnije, Dragan me širokog osmijeha ponudio rakijom. Dok sam otirao krmelje, oni su već zapalili vatru, namirili životinje i skuhali kavu.

- Jesi li se naspavao? Jesi čuo škripanje? Nije ti bilo svejedno, jelda? - čavrlja domaćin kao da priča o vremenu, a ne o realnoj opasnosti da mu se kuća uruši na glavu.

- Bolje ti je ne razmišljati. Tako ja radim. Nikad se nisam bojao ničega, što Bog da, da - odvraća hladnokrvno. Zahvaljujem im na gostoprimstvu, a oni nehajno odmahuju rukom.

- Lijepo je primiti nekoga. Zaboravili su to ljudi. Nekad ti je, znaš, srijedom u Glini bio stočni sajam. Nije se moglo proći od naroda, nije se gledalo tko je što. Danas dođeš u grad, samo neka šutnja. Prođeš, ne kažeš čovjeku zdravo. Kao da se nikad niste vidjeli ni poznavali. Žalosno je to. Najljepše je, reći ću ti, biti u dobro sa svima. Loš se glas čuje daleko, a lijepi još dalje. A vidi onu dvojicu. Prepucavaju se kao dvije neve, umjesto da daju primjer. Sramota - pretresa Dragan aktualnosti o premijeru i predsjedniku uz jutarnju kavu, kao što vjerojatno u tom trenutku čini i sigurniji ostatak države.

Izlazimo na dvorište, već je dan. Zamolili su me da ih odvezem do grada, do pošte. Dok čekamo Milku, njen muž pokazuje svoju zemlju, širi dlanove dok priča o pokoljenjima, o šljivama koje je zasadio i životinjama koje je timario. Priča o unucima, o životu i smrti. Iskreno je sretan, nisam upoznao puno takvih ljudi. Zatvaramo vrata od auta, kotrljamo se niz nasuti put. Sunce se penje prema istoku, a onaj blesavi pas trči za nama, odlučan da me još jednom zaskoči, za kraj.