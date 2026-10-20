Ovo su Eurojackpot rezultati

84. kolu Eurojackpota održanom 20. listopada 2026. godine izvučeni su brojevi: 5, 16, 32, 34, 38, uz dodatne brojeve 8 i 9.

Glavni zgoditak 5+2 pogodio je jedan igrač iz Europe te osvojio impresivnih 19.286.658,00 eura. Nažalost, u Hrvatskoj nije bilo dobitnika u najvišim kategorijama (5+2, 5+1 i 5+0).

Najveći dobitak u Hrvatskoj ostvaren je u kategoriji 4+1, gdje je 10 dobitnika osvojilo po 300,40 eura. U kategoriji 4+0 bilo je 21 dobitnik s iznosom od 135,50 eura, dok su niže kategorije također donijele brojne dobitke:

- 3+2: 16 dobitnika po 125,50 eura

- 2+2: 759 dobitnika po 17,90 eura

- 3+1: 504 dobitnika po 17,80 eura

- 3+0: 1.491 dobitnik po 14,90 eura

- 1+2: 753 dobitnika po 9,50 eura

- 2+1: 7.943 dobitnika po 9,60 eura

Očekivani jackpot u 85. kolu iznosi 10.000.000 eura.

Joker broj za ovo kolo je: 439709.

Za više informacija i detalje o isplati dobitaka posjetite službenu stranicu Hrvatske Lutrije.