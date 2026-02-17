Obavijesti

PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota 14. kolo: Netko je osvojio milijun eura!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rezultati Eurojackpota 14. kolo: Netko je osvojio milijun eura!
Foto: Hrvatska lutrija

Očekivani jackpot u 15. kolu iznosi čak 52.000.000 eura, a Joker broj je 502361.

Admiral

U 14. kolu Eurojackpota odigranom 17. veljače 2026. godine izvučeni su brojevi: 8, 23, 39, 40, 44, a dodatni brojevi su 6 i 7.

Glavni dobitak (5+2) ovog puta nije osvojen, kao ni dobitak 5+1. Međutim, jedan igrač iz Europe pogodio je kombinaciju 5+1 i osvojio iznos od 1.537.614 eura, dok su dva igrača s dobitkom 5+1 osvojila po 289.047,60 eura. U Hrvatskoj nije bilo dobitnika u ovim najvišim kategorijama.

Očekivani jackpot u 15. kolu iznosi čak 52.000.000 eura, a Joker broj je 502361.

Čestitamo svim dobitnicima i sretno u sljedećem kolu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

