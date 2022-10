Ovo su hale Brodosplita gdje se grade hrvatski vojni brodovi koje Mario Banožić ne želi!

Brodosplit je u kolovozu 2020. godine objavio kako će graditi seriju ophodnih brodova.

Gradnja je krenula, a brodovi su u većoj mjeri dovršeni, javlja Morski koji je donio snimke vojnih brodova koji se grade za Hrvatsku vojsku, koje, kako zasad stvari stoje, nitko ne želi.

Naime, Vlada RH je na svojoj sjednici od 2. prosinca 2021. bila široke ruke i dala blagonaklonost za povećanu cijenu gradnje pet ophodnih brodova. No, odjednom se državna pipa zatvorila.

Fizička gotovost brodova iz Ugovora i postotak plaćanja je sljedeći:

- Prvi brod (prototip) je 100% gotov i isporučen, a plaćeno je 97% njegove vrijednosti iz 2014. godine.

- Drugi brod je fizički gotov 86%, a plaćeno je 77% njegove vrijednosti iz 2014. godine.

- Treći brod je gotov 73% fizički gotov, a plaćeno je 64% njegove vrijednosti iz 2014. godine.

- Četvrti brod je fizički gotov 64%, a plaćeno je 58% njegove vrijednosti iz 2014. godine.

- Peti brod je fizički gotov 58%, a plaćeno je 58% njegove vrijednosti iz 2014. godine.

Kroz Brodosplit je ekipu Morskog proveo glasnogovornik Josip Jurišić koji je rekao da je ukupan prosjek fizičke gotovosti svih ugovorenih brodova čak 76%!

- Do sada je plaćeno 70% ukupne vrijednosti ugovora i to prema cijenama iz 2014., dok prema stvarnim troškovima, zbog proteka vremena taj iznos pokriva samo 47% - rekao je.

- Gledajući samo brodove u seriji, do sada je plaćeno samo 35,19% njihove troškovne vrijednosti na dan 01. veljače 2022. a dok im je prosječna gotovost 70% - procjena je iz Brodosplita.

Podsjetimo, još uvijek aktualni ministar hrvatske obrane Mario Banožić kudio je Brodosplit, pravdajući se pritom da su ovi brodovi "potrebni Hrvatskoj ratnoj mornarici". Tada je posjetio da je ugovor o gradnji brodova obalne straže u Brodosplitu potpisan 2014. godine te da mu je kao ministru cilj da ti brodovi budu završeni i isporučeni 2023. godine.

- Ako tvrtka završi u poteškoćama neka se ti brodovi predaju. Mi ćemo ih završiti dalje. Ono što je sigurno, ako ne mogu završiti te brodove mi imamo pravo brodove završiti negdje drugdje - govorio je još uvijek ministar i izrazio pritom žaljenje što pojedini mediji iznose neistinite podatke u vezi s gradnjom brodova za HRM i zbunjuju javnost.

- Ugovor o gradnji 1+4 Obalna ophodna broda potpisan je nakon međunarodnog natječaja između Naručitelja MORH-a i Graditelja Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. u prosincu 2014. godine. Prvi brod, tj. prototip koji je morao proći kompletno reprojektiranje i vrlo složena i detaljna ispitivanja isporučen je u prosincu 2018. Sve okolnosti gradnje i testiranja već su ranije komunicirane javno, te je prototip nakon kompletnog reprojektiranja ocijenjen vrhunskim ocjenama od korisnika Hrvatske ratne mornarice, odnosno njene Obalne straže. Posebno je efikasan u nepovoljnim vremenskim uvjetima, odnosno jakoj buri i visokom moru, zbog čega se u akcijama traganja i spašavanja redovito poziva i obalna straža s brodom OOB-31 ''Omiš'' - odgovorili su pak iz Brodosplita i nastavili:

- Dodatkom 4 osnovnog Ugovora tek 17.02.2020. godine dan je nalog Naručitelja za gradnju brodova u seriji. Isti se grade paralelno, te je za praćenje planirane dinamike gradnje bilo nužno osigurati dovoljno sredstava u proračunu, zbog čega se čekalo s početkom gradnje oko godinu dana.

Analizom troškova gradnje (energija, rad, materijali) izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka (obostrano prihvaćenog) od sklapanja ugovora 02.12.2014. do sklapanja „Dodatka 4“ dana 17.02.2020. utvrđen je porast u visini od 21,85%, da bi isti vještak analizom do 01.02.2022. godine izradio nalaz kojim utvrđuje porast tih istih troškova u visini od 79,03%. Analiza sudskog vještaka nakon 01.02.2022. do danas za sada nije rađena. Trenutna tržišna vrijednost ovakvih obalno ophodnih brodova na svjetskom tržištu je oko 20-ak milijuna eura, što je 2,5 puta više nego 2014. godine - smatraju u Brodosplitu.

Glasnogovornik Jurišić je napomenuo da "razlika u plaćenom i stvarnim troškovima svih izvršenih radova do sada iznosi preko 120 milijuna kuna:

- Nemoguć je zato i neodrživ nastavak gradnje po cijenama iz 2014. godine. I dužnost uprave (prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima) je štititi poslovanje društva kojim upravlja - poručuje i dodaje dalje:

- Potpisano je do sada ukupno 5 (pet) Dodataka osnovnom Ugovoru. Dva od njih se odnose na korekciju ugovornog iznosa i to jedan na smanjenje ugovornog iznosa radi odustajanja Naručitelja od dijela Ugovorene specifikacije, a drugi na povećanje ugovornog iznosa u visini 10% (Naručitelj to ograničava radi primjene Zakona o javnoj nabavi koji je bio važeći na dan sklapanja Ugovora, unatoč činjenici da je i Nalazom vještaka utvrđena promjena u visini 21,85%). Plaćanje ove razlike Dodatkom 5 ugovoreno je tek na isporuci drugog, trećeg i četvrtog broda u seriji. Dakle do sada nije bilo plaćanja nikakve korekcije cijene na više.

Prema Zakonu o obveznim odnosima Graditelj može zahtijevati povećanje cijene radova ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i dana kad su radovi prema ugovoru trebali biti završeni, a bez njegova utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova. Prema istom Zakonu naručitelj ima pravo i ne prihvatiti povećanje cijena, ali tada se ugovor raskida i naručitelj pokriva troškove do tada. Odlukom Vlade RH donijeta je odluka da se povećanje cijena prihvati umjesto da se ide u raskid ugovora - pojašnjava Jurišić.

- Ugovorni graditelj Obalno ophodnih brodova je Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. koje posluje redovito. Jamstvo za dovršetak gradnje svih 4 brodova u seriji je samo osiguranje potrebnih financijskih sredstava, poštujući Zakon o obveznim odnosima koji regulira promjene na tržištu u slučaju nepredviđenih okolnosti, te između ostalog i Zaključaka Vlade RH od 30. rujna 2021. i 21. lipnja 2022. Brodovi su vlasništvu Graditelja i gradnju nije moguće nastaviti negdje drugdje.

Graditelj o svim aspektima realizacije ovog projekta kontinuirano informira Naručitelja na način kako je to Ugovorom definirano. S poslovne strane Graditelj isto tako kontinuirano predlaže i inicira potrebne sastanke na kojima se mogu u direktnom kontaktu i razgovoru dati sve moguće informacije i prijedlozi nužnih aktivnosti, sve u cilju uspješnog okončanja projekta. Naručitelj diktira tempo sastanaka, prihvaćanje istih kao i provedbu potrebnih aktivnosti - detaljno su pojasnili u Brodosplitu.

Najčitaniji članci