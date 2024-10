Ovo su lokacije novih kamera za brzinu na cestama: Provjeravat će i uporabu mobitela u vožnji

Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je kako je brzina i dalje glavni uzrok prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama na hrvatskim cestama. Od 184 poginula u prometu u prvih devet mjeseci, 88 ih je poginulo zbog prevelike brzine. Policija stoga kontinuirano postavlja kamere za nadzor brzine sa sve više funkcija.

MUP će do kraja godine postaviti više od 80 novih kućišta za kamere nadzora brzine. Uz to, provjeravat će se i uporaba mobitela tijekom vožnje i korištenje sigurnosnih pojasa.

- Vozač koji je vozio prebrzo, ako se na fotografiji vidi da nije koristio, recimo, pojas, odnosno da je nepropisno koristio mobilni uređaj, osim za prekršaj brzine, vozač će biti sankcioniran i za ta dva prekršaja - rekao je Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije za HRT.

U državi će biti ukupno 587 kućišta za kamere, a najviše će ih biti na cestama PU Primorsko-goranske,



- To su bile lokacije na kojima su se događale one teške prometne nesreće zbog toga što su vozači vozili prebrzo - ističe Mataija.



Stručnjaci smatraju kako je sustav u Hrvatskoj dobar, ali ima mjesta za poboljšanje.



- Ovaj sustav koji mi u Hrvatskoj imamo, oni su dobri, ali imaju jednu manu, a to je da mjere točkasto. Znači, ono što mi kao struka se zalažemo da nam treba sekcijsko mjerenje brzine, posebno na segmentima autocesta i brzih cesta - naglašava Marko Ševrović, Zavod za prometno planiranje, Fakultet prometnih znanosti.

Popis 84 nove lokacije

Dubrovačko-neretvanska županija

1. DUBROVNIK, Vukovarska ulice kod kbr. 42

2. DUBROVNIK, Ulica Iva Dulčića kod raskrižja s Mostarskom ul.

3. SLANO (Općina Dubrovačko Primorje), Ulica Ruđera Boškovića kod kbr. 8; D8

4. DRAČE (Općina Janjina), ulica kroz mjesto Drače; D414

5. GRAD KORČULA, na kolniku D118 (42km + 900m) kod raskrižja s Ulicom svetog Antuna

6. ROGOTIN (Grad Ploče), D8, dionica 23, 12km + 200m

7. OPĆINA BLATO (otok Korčula), D118, 5km + 850m (skretanje za uvalu Bristva).

8. ČILIPI (Općina Konavle), D8, dionica 29, 16km + 800m (kod pješačkog prijelaza).

Istarska županija

1. ROVINJ, naselje Turnina; D303

2. TAR (Općina Tar-Vabriga), ulica Frata kod kbr.1; D75 (kod kružnog toka)

3. MOTOVUN, ulica Kanal kod kbr. 9 (kod OŠ); ŽC 5007

4. BUZET, Ulica sveti Ivan kod kbr. 3 (kod benzinske); D44

5. BUJE, ulica Krasica kod kbr. 39

6. POTPIĆAN (Općina Kršan), Industrijska ulica kod kbr. 2; D64

7. PLOMIN (Općina Kršan), ulica kroz mjesto Plomin kod kbr. 61A; D66

8. LUPOGLAV, ulica kroz mjesto Lupoglav kod kbr. 5 (kod OŠ); D44

9. PAZIN, ulica Podberam kod kbr.48; D48.

10. ČEPIĆ POLJE (Općina Kršan), ulica Deželići kod kbr.3.

11. VIŽINADA, ulica kroz istoimeno mjesto ispred kbr. 6A

12. CVITANI (Općina Višnjan), ulica kroz mjesto Cvitani ispred kbr. 6A.

13. CEROVLJE (Općina Cerovlje), ulica kroz mjesto Cerovlje kod kbr.18; ŽC5013

Koprivničko-križevačka županija

1. DRNJE (Općina Drnje), ulica Pemija između kbr. 22 i 24; D41.

2. KOPRIVNICA, Zaobilazna cesta 120m od raskrižja s Radničkom cestom; D2.

Krapinsko-zagorska županija

1. DONJI MACELJ (Općina Đurmanec), ulica kroz mjesto Donji Macelj kod kbr. 115 (kod OŠ); D1.

2. ĐURMANEC, Autocesta A2 (Zagreb-Macelj) na 8km +370m (na portalu).

Ličko-senjska županija

1. GOSPIĆ, ulica Bilajska kod kbr. 79; D50

2. LIČKO CERJE (Općina Lovinac), na kolniku D50 (4. dionica, 2km + 490m).

3. VAGANAC (Općina Plitvička Jezera), na kolniku D1 (12.dionica, 11km+200m).

4. OTOČAC, Ulica kralja Zvonimira kod kbr. 123; D50 (1. dionica,19km+700m).

5. GOSPIĆ, ulica Smiljanska kod kbr. 148

6. NOVOSELO TRNOVAČKO (Grad Gospić), ulica kroz mjesto Novoselo Trnovačko kod kbr. 7; D25

7. BAŠKE OŠTARIJE (Općina Karlobag), ulica kroz mjesto Baške Oštarije; D25 (15km+100m).

8. JOŠANI (Općina Udbina), D1, dionica 13., 24km+997m

Požeško-slavonska županija

1. ALILOVCI (Općina Kaptol), ulica kroz mjesto Alilovci kod kbr. 127 B.

2. RUŠEVO (Općina Čaglin), ulica kroz mjesto Ruševo kod kbr. 14;

3. KADANOVCI (Pleternica) ulica kroz mjesto Kadanovci kod kbr. 421

4. POLJANA, (Lipik), Ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 21 B.

Primorsko-goranska županija

1. OPĆINA MATULJI, autocesta A7 između čvora Jurdani i tunela Jušići; A7

2. RIJEKA, Riječka obilaznica između tunela "Škurinje I" i tunela "Katarina", na km.25; A7

3. BAKAR, autocesta A7 na 42km (između tunela Burlica i čvora Šmrika); A7

4. RIJEKA, ispred ulaza u tunel Pećine; D404

5. OREHOVICA (Rijeka), vijadukt Svilno; Autocesta A6

6. NOVI VINODOLSKI, na D8 (21km+700m) kod raskrižja s ul. Kalvarija i Pod Sveti Mikulj; D8.

7. OPĆINA OMIŠALJ (otok Krk), D102, na 3km+400m

8. ŠAPJANE (općina Matulji), na kolniku D8 na 5km

9. OPĆINA VIŠKOVO, na kolniku ŽC5215 između Rujevice i Širola

10. BAKAR, autocesta A7 između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin; A7

11. VRBOVSKO, autocesta A6 na 12km+300m (vijadukt Zečeve Drage); A6

12. DELNICE, Lujzinska cesta kod kbr.57

13. KRALJEVICA, ulica Fara kod kbr. 30

14. JURDANI (općina Matulji), na kolniku D8 na 11km+40m; D8

15. CRES, DC 100, stup javne rasvjete neposredno prije kružnog toka (iznad TC "Plodine");

16. MALI LOŠINJ, Kod BP "INA", DC100, Veloselska cesta kod kbr.150-57,

17. RAB, Banjol kod kbr.751; DC105,

18. RIJEKA, brza cesta od Rujevice prema Viškovu

19. KRK, raskrižje DC104 i LC58085

20. KRK, raskrižje DC102 i ŽC5086,

Sisačko-moslavačka županija

1. PETROVEC (Općina Lekenik), ulica kroz mjesto Petrovec kod kbr. 23; D30

2. DONJI KUKURUZARI, ulica Don Ante Lizatovića kod kbr. 4.

3. ROSULJE (Hrvatska Kostajnica), ulica kroz mjesto Rosulje kod kbr. 34.

4. BANOVA JARUGA (Kutina), ulica Stjepana Radića kod kbr. 173; ŽC3124

5. POPOVAČA, Sisačka ulica kod kbr. 111; D36

6. LIPOVLJANI, Zagrebačka ulica kod kbr. 142

7. VRGINMOST, Karlovačka ulica kod kbr. 12; D6

8. TOPUSKO, Vranovinska cesta kod kbr. 38

9. PETRINJA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 190; D30.

Splitsko-dalmatinska županija

1. MAKARSKA, Dubrovačka ulica kod kbr.29; D8

Šibensko-kninska županija

1. ŠIBENIK, Donje polje, Vrpoljačka cesta kod kbr. 70

2. ŠIBENIK, na kolniku D8 kod raskrižja s ul. 113. šibenske brigade HV-a

3. BILICE (Općina Bilice), ulica 113. šibenske brigade HV kod kbr.86

4. KONJEVRATE (Grad Šibenik), D33 (3.dionica 18 km+600m), ulica Uz Cestu kod kbr.57.

5. GRABOVCI (općina Bilice), D27 na 5. dionici na 2km+500m

6. DRNIŠ, ulica Stjepana Radića kod kbr. 80; ŽC6246

7. DRNIŠ, ulica Ivana Meštrovića kod kbr.22; D33.

Vukovarsko-srijemska županija

1. VINKOVCI (Kunjevci), nerazvrstana cesta Vinkovci-Rokovci kod raskrižja LD Kunjevci

Zadarska županija

1. TURANJ (Općina Sv. Filip i Jakov), na kolniku D8, 13. dionica, 21km + 850m; D8

2. RTINA (Općina Ražanac), na kolniku D106, 1. dionica, 17km + 700m; D106

3. ZEMUNIK GORNJI (Općina Zemunik Donji), na kolniku D502 kod raskrižja sa ŽC6021; D502

4. JOVIĆI (Općina Ražanac), na kolniku D106 (na 27km+500m); D106.

5. GRAČAC, na kolniku D1, na 14. dionici, 29km+725m; D1

6. UGLJAN (općina Preko), na kolniku D110, 1. dionica, 11km+500m. D110

7. VIR (Općina Vir), na kolniku D306, 1. dionica, 3km

8. DINJIŠKA (Grad Pag), na kolniku D106, 3. dionica, 7km+330m

9. DONJE BILJANE (Grad Benkovac), na kolniku D56, 6km+300m