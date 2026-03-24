Ovo su nove cijene goriva!

Premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj je sjednici Vlade predstavio deseti paker mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku. Intervencija Vlade vezana je i uz cijene goriva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

Tako su od ponoći cijene naftnih derivata sljedeće:

Eurosuper 95 - sa 1,50 eura porastao je na 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro)

Dizel - sa 1,55 eura porastao na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura)

Plavi dizel - porastao sa 0,89 eura na 1,19 euro (bez Vladinih mjera 1,23 eura)

Ukapljeni naftni plin - bio je 1,70 eura, a od danas 1,99 eura.

Ukapljeni naftni plin u bocama - sa 2,40 euro porastao na 2,57 euro

