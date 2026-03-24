Ovo su nove cijene goriva!

Pula: Automobili na benzinskim pumpama uoči sutrašnjeg poskupljenja benzina | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Od ponoći su na snagu stupile nove, više cijene goriva diljem Hrvatske. Provjerite koliko ćemo sada plaćati benzin, dizel i plin

Premijer Andrej Plenković na jučerašnjoj je sjednici Vlade predstavio deseti paker mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku. Intervencija Vlade vezana je i uz cijene goriva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

Šibenik: Gužve na benzinskim postajama zbog najavljenog poskupljenja Zagreb: Gužve na benzskim postajama zbog najavljenog poskupljenja
Tako su od ponoći cijene naftnih derivata sljedeće: 

Eurosuper 95 - sa 1,50 eura porastao je na 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro)

Dizel - sa 1,55 eura porastao na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura) 

Plavi dizel -  porastao sa 0,89 eura na 1,19 euro (bez Vladinih mjera 1,23 eura)

Ukapljeni naftni plin - bio je 1,70 eura, a od danas 1,99 eura. 

Ukapljeni naftni plin u bocama - sa 2,40 euro porastao na 2,57 euro

