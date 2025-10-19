Ovo su rezultati Lota 6 za 84. kolo: Pogledajte svoje listiće!

U nedjelju, 19. listopada 2025. godine, održano je 84. kolo popularne igre na sreću Hrvatska Lutrija, Loto 6.

Dobitni brojevi za ovo kolo su: 1, 15, 44, 13, 2, 19 te dodatni broj 6.

Prema službenim podacima organizatora, ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 42.274,80 eura, dok je fond dobitaka bio 21.137,40 eura. Uplaćeno je ukupno 36.351 listić, a njih 3.028 donijelo je neki oblik dobitka.

Iako glavni zgoditak nije potvrđen, tisuće igrača ostvarile su manje, ali značajne dobitke. Sljedeće izvlačenje Loto 6 održat će se u srijedu.