Obavijesti

News

Komentari 0
HRVATSKA LUTRIJA

Loto 6 rezultati za 82. kolo: Pogledajte svoje listiće

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Loto 6 rezultati za 82. kolo: Pogledajte svoje listiće
Foto: Hrvatska lutrija

Ukupno je uplaćeno 43.039,58 eura, dok je fond dobitaka iznosio 21.519,79 eura. U ovom kolu uplaćeno je 36.690 listića, a dobitnih je bilo ukupno 3.691

U nedjelju je izvučeno 82. kolo Lota 6. Izvlačenje je privuklo veliki broj igrača, a Hrvatska lutrija objavila je službene rezultate i statistiku za ovo kolo.

Dobitni brojevi Loto 6 za 82. kolo su:

1, 12, 16, 19, 23, 31

Dodatni broj: 41

RASTE JACKPOT Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Ukupno je uplaćeno 43.039,58 eura, dok je fond dobitaka iznosio 21.519,79 eura. U ovom kolu uplaćeno je 36.690 listića, a dobitnih je bilo ukupno 3.691.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025