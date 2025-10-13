Ukupno je uplaćeno 43.039,58 eura, dok je fond dobitaka iznosio 21.519,79 eura. U ovom kolu uplaćeno je 36.690 listića, a dobitnih je bilo ukupno 3.691
HRVATSKA LUTRIJA
Loto 6 rezultati za 82. kolo: Pogledajte svoje listiće
Čitanje članka: < 1 min
U nedjelju je izvučeno 82. kolo Lota 6. Izvlačenje je privuklo veliki broj igrača, a Hrvatska lutrija objavila je službene rezultate i statistiku za ovo kolo.
Dobitni brojevi Loto 6 za 82. kolo su:
1, 12, 16, 19, 23, 31
Dodatni broj: 41
Ukupno je uplaćeno 43.039,58 eura, dok je fond dobitaka iznosio 21.519,79 eura. U ovom kolu uplaćeno je 36.690 listića, a dobitnih je bilo ukupno 3.691.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku