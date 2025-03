Ovo su svi nagrađeni radovi za vizualni identitet Zagreba

“Slobodan čovjek u slobodnom gradu” autorskog tima: Boris Malešević, Katja Malešević i Feđa Vukić; i suradnika: Goran Trbuljak, Vlado Martek, Marko Lulić, Linda Golik Horvat i Suzana Potrebić izabran je kao najbolji rad na javnom natječaju za novi vizualni identitet Grada Zagreba. Riječ je o grbu sa tekstom 'Zagreb volim te!' koji se proširio po društvenim mrežama uz brojne kritike. Nagrađen je s 15.000 eura, a inspiriran je legendarnim performansom Toma Gotovca koji je gol prošetao Ilicom.

Foto: Hrvatsko dizajnersko društvo

Gotovac je svoj performans izveo na petak 13, u studenom 1981. godine. Točno u podne, kad je opalio Grički top, Gotovac je potpuno gol izašao iz haustora u Ilici 8 i dvadesetak sekundi je hodao prema glavnom zagrebačkom trgu. Legao je na pod i ljubio asfalt, a performans se zvao 'Zagreb volim te!'.

Sanjin Strukić/PIXSELL | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Ocjenjivački sud Hrvatskog dizajnerskog društva, u sastavu Ira Payer, Nina Bačun, Tom Dorresteijn, Luka Korlaet i Luka Thumm jednoglasno su odabrali ovo rješenje. Objavljeno je i objašnjenje zašto su izabrali baš ovaj rad.

- Ocjenjivački sud prepoznao je prvonagrađeni rad kao rješenje koje, uz daljnju razradu, može najpreciznije odgovoriti na komunikacijske potrebe grada Zagreba. Koncept uspješno balansira prošlost i suvremenost te vješto stvara most između institucionalne komunikacije i svakodnevnog urbanog života. Rad je uvjerljiv, grafički jednostavan, no ne i plošan – odlikuje ga slojevitost neophodna za dugovječan i uspješan identitet grada. Istovremeno, dovoljno je oblikovno odmjeren da se može lako uklopiti u stroge institucionalne okvire, po potrebi i zajedno sa službenim grbom, s kojim je kompatibilan. Vrijednost ovog rada je u tome što to nije tek formalno rješenje, već strateški solidan temelj sustava koji može rasti i razvijati se zajedno s gradom - piše u objašnjenju.

Dodali su opaske i što bi se moglo ili trebalo izmijeniti, poput fonta, a cijelo objašnjenje pročitajte OVDJE.

Objavili su i ostale nagrađene radove. Tako je drugi nagrađeni koncept, s 12.000 eura, naziva 'VELIKO Z' autorica Ane Kunej, Alme Šavar i Zlatke Salopek Radić.

Foto: Hrvatsko dizajnersko društvo

- Osnovni znak, temeljen na grafičkoj preobrazbi grba grada Zagreba u stilizirano slovo “Z”, čitko je i domišljato rješenje koje nudi suvremen – čak i duhovit – dizajnerski odgovor na heraldičku tradiciju. Jednostavna forma znaka omogućava lako prepoznavanje i upotrebljivost pri malim dimenzijama, što ga potencijalno čini praktičnim i nekompliciranim rješenjem u svakodnevnoj primjeni...Iako funkcionalan, tipografski sustav ipak ne pokazuje dovoljnu ambiciju. Oslanja se isključivo na jedno geometrijsko neserifno pismo, koje je korišteno i za logotip i za cjelokupni tekstualni sadržaj - pišu.

Problematiziraju i potencijalno povezivanje slova Z sa ruskim Z za agresiju na Ukrajinu.

- Iako slovo „Z“ djeluje kao neupitno logična i snažna okosnica vizualnog identiteta Zagreba, Ocjenjivački sud prepoznaje određene rizike u njegovoj interpretaciji u aktualnom političkom trenutku. Iako to nije bilo presudno za konačno rangiranje ovog rada, ipak otvara pitanje kako bi se takav znak mogao percipirati u međunarodnom kontekstu i sugerira potrebu za pažljivim razmatranjem njegovog potencijalnog značenja u različitim kulturnim i političkim okruženjima - pišu.

Treći, nagrađen s 10.000 eura, je koncept 'REFLECTION' autora Strahinje Jovanovića.

Foto: Hrvatsko dizajnersko društvo

- Trećenagrađeni rad donosi vizualno skladno i sustavno razrađeno rješenje koje se temelji na modularnosti kao glavnom principu oblikovanja. Korištenjem modula izvedenih iz stiliziranih elemenata gradskog grba, autori nastoje povezati povijesnu baštinu sa suvremenim grafičkim izrazom, stvarajući fleksibilan vizualni sustav koji omogućuje široku primjenu u različitim komunikacijskim kontekstima...Osim toga, ocjenjivački sud primjećuje određene nesporazume u interpretaciji lokalnih vizualnih referenci. Autori navode zagrebačku čipku kao inspiraciju, no takav element u kulturnom kontekstu grada zapravo ne postoji, što ukazuje na određeni nedostatak dubljeg razumijevanja lokalne baštine. Zaključno, trećenagrađeni rad, iako ima manjak autentične povezanosti sa Zagrebom i ne uspijeva adekvatno odgovoriti na specifične potrebe identiteta grada, odlikuje se vizualnom preciznošću i nagrađuje se zbog svoje tehničke razrađenosti, modularnosti i usustavljenosti - stoji u obrazloženju.

Četvrti nagrađeni, s 8.000 eura, pod nazivom 'NOVE NOVE TENDENCIJE' autora Lea Kirinčića, Iana Farkaša, Sare Dumančić i Mia Radić.

Foto: Hrvatsko dizajnersko društvo

- Ovaj rad temelji vizualni identitet Zagreb na ideji njegovog kontekstualiziranja, čak i “zamrzavanja” u trenutku povijesti kada Zagreb nije bio samo pasivni svjedok, već aktivni sudionik u stvaranju radikalnih avangardnih umjetničkih praksi, značajnih ne samo u lokalnom već i globalnom kontekstu. Pogonjen nostalgijom, rad zagovara konceptualni povratak izvornim idejama modernizma, reinterpretirajući bogatu vizualnu i teorijsku baštinu zagrebačke i međunarodne avangarde – Gorgone, EXAT-a 51 i Novih tendencija. Spajanjem elemenata apstraktne umjetnosti, konstruktivizma i novih medija, nastoji ih aktualizirati unutar suvremenih komunikacijskih i dizajnerskih praksi...Iako je nemoguće zanemariti važnost razdoblja na koje se referira, učestalo oslanjanje na prošlost, kao što je slučaj s Novim tendencijama, neminovno umanjuje snagu reference - piše u obrazloženju ocjenjivačkog suda.

Peti nagrađeni koncept sa 6.000 eura je 'KVA01' autora Vedrana Židanika.

Foto: Hrvatsko dizajnersko društvo

- Premisa ovog rada bila je stvoriti jednostavan i suptilan znak koji će omogućiti njegovo fleksibilno korištenje u različitim kontekstima. Autor pritom ističe jednostavnost znaka kao kontrapunkt postojećem grbu uz koji će se koristiti, no također ga predviđa kao podlogu, element ili okvir kojeg će drugi dizajneri, umjetnici i korisnici moći interpretirati. Znaku, koji integrira otvorena vrata zagrebačkog grba unutar kvadrata, pridružen je i slogan “Otvoren prema svima” uz prikaz iteracija “Otvoren prema…” koji potkrjepljuje intenciju da se identitetski sustav percipira kao otvoren i participativan...Ocjenjivački sud smatra da je sam znak nedovoljno prepoznatljiv — iako je intencija korištenja simbola gradske i nacionalne heraldike sama po sebi pohvalna, razina redukcije rezultirala je znakom koji odviše podsjeća na niz sličnih postojećih znakova ili piktograma. Samim time piktogrami koji su izvedeni iz znaka su generički i ne pridonose odskakanju ovog sustava od razine zanatski ispravno izvedenih identiteta kojima nedostaje specifična vizualna potka - stoji u obrazloženju.

Sva obrazloženja i svi ostali prijavljeni radovi mogu se pogledati OVDJE.