Ovo su svi novi porezi za one koji iznajmljuju: Čak 240 mjesta je diglo porez na kuće za odmor

Gradovi i općine su od ove godine morali odlučiti koliko i kako će oporezivati plaće, kuće za odmor i iznajmljivanje svakog kreveta. Prema podacima Porezne uprave, najviše ih je ipak odlučilo podići porez na kuće za odmor koji se plaća do pet eura po četvornome metru godišnje. Porez na kuće za odmor percipira se kao porez koji plaćaju samo vlasnici vikendica, kuća i apartmana koji ne žive u mjestu gdje im je objekt, pa je i lokalnim čelnicima najlakše bilo podići taj porez da se pred izbore ne zamjeraju domicilnom stanovništvu. Međutim, kako su 24sata već ranije detaljno objasnila, to je varka: od ove godine će taj porez morati plaćati i svi koji iznajmljuju nekretnine turistima, i to uz paušalni porez po krevetu. Primjerice, ako je kuća na kat, a u nekome mjestu na Jadranu domaćin živi u prizemlju, a na katu ima dva apartmana, sad će za površinu apartmana morati i platiti porez na kuće za odmor uz paušalni porez po krevetu. Dosad je plaćao samo paušalni porez po krevetu u apartmanima. Prizemlje u kojem živi nije i neće biti oporezivano.