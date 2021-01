Popunjeni su nam, i to do kraja siječnja, svi turistički kapaciteti, oko 400 kreveta u privatnom smještaju. Staza je odlična, jako joj je dobra podloga pa će dugo potrajati, a bit će i novog snijega, zadovoljan je mrkopaljski načelnik Josip Brozović. Ovoliko snijega u kraju nije bilo od 2017., a skijaša, koliko on pamti, nikad toliko.

- Samo sutra, u ponedjeljak, žičara na našoj Čelimbaši neće voziti zbog nekih sitnih radova, ali nastavljamo preko tjedna, od 9 do 16 sati svakoga dana. Dođite, skijajte, poziva načelnik Zagrepčane, Riječane, Splićane, skijaše iz svih krajeva Hrvatske. Staza je dugačka oko kilometar i pol, žičara ima 54 "tanjura" za sjedenje, koji su i epidemiološki bolje rješenje od klupice za dvoje. Otprilike, potrebne su četiri minute da se njome stigne do vrha staze, što znači da u sat vremena ona na vrh Čelimbaše prevesti može 400 ljudi.

- Staza je odlična, a imamo i sanjkalište. Od četvrtka, kad smo otvorili žičaru, sve je puno. Pada novi snijeg, prognoze za tjedan, odnosno najavljeni minusi nam idu na ruku, tako da vjerujem da će skijanja biti najmanje do kraja idućeg vikenda, kaže načelnik. I bez skijaša, dodaje, Mrkoplju se događa pravi mali turistički "boom" jer su ljudi ovamo pobjegli od potresa i korone, šuma je prepuna šetača. U Mrkoplju se, osim toga, može i trčati na skijama, ako se netko želi okušati i u tom, vrlo zanimljivom sportu. Iz ovoga je mjesta rodom i Jakov Fak, proslavljeni hrvatski biatlonac.

Mrkopaljsko skijalište smješteno je na 824 metra nadmorske visine (podnožje), a penje se do 1084 metra. Njime upravlja lokalno komunalno poduzeće. Mrkopalj je poznat kao kolijevka skijanja, jer je još 1913. tamo organiziran prvi skijaški tečaj za 14 skijaša, a godinu poslije i prvo prvenstvo u skijaškom trčanju na sedam kilometara. Godine 1934. je izgrađena prva skijaška skakaonica, a osim Faka, na Olimpijskim su igrama sudjelovala još četiri Mrkopaljca. Taj se sport ovdje trenira od malih nogu, a u pripremi je još jedan projekt - nova atletska staza koja će, kad bude završena, biti staza na najvišoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj. Mrkopalj je nedavno u šumi izgradio i prekrasnu biatlonsku stazu za ljetne i zimske treninge svojih skijaških trkača.

Gorski kotar ima velike turističke potencijale, dosad, nažalost, nedovoljno iskorištene. Čini se, međutim, da ga se polako otkriva jer je osim Fužina i Lokava, ovoga vikenda jako živahan i Mrkopalj.