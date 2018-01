Ovoliko ćete platiti ako dižete novac na drugim bankomatima

Za podizanje gotovine na bankomatima vlastite banke ne plaća se naknada, no moramo li novac podići na bankomatu druge banke, to će nas stajati između 9,50 i 22 kune.

Najjeftinije, za podizanje manjih iznosa, proći će oni koji imaju debitnu karticu Zagrebačke banke. Njima će banka podizanje 100 kuna na bankomatu druge banke naplatiti dva posto što je dvije kune plus fiksnih 7,50 kuna, ukupno 9,50 kuna. Od šest banaka čije smo podatke dobili, podizanje sto kuna na bankomatu druge banke najskuplje će stajati klijente Addiko banke, 22 kune. To je minimalna naknada i platit će je njihovi klijenti podižu li od 100 do 1200 kuna.

Podižu li veći iznos, naknada je 1,75 posto, što je manje nego kod ostalih banaka, pa će za podizanje 1300 kuna na bankomatu druge banke platiti 22,75 kuna. Kod ostalih banaka naknada je dva posto pa će za podizanje istog iznosa klijenti HPB-a i OTP banke platiti 26 kuna. Oni koji imaju debitnu karticu Zabe tom iznosu trebaju dodati još 7,50 kuna naknade, a oni koji imaju kartice PBZ-a i Erste banke devet kuna, pa će ukupno platiti 35 kuna naknade za podizanje 1300 kuna. No klijenti Erste banke karticama Maestro, Debit Gold MasterCard i Visa Electron gotovinu mogu podići na bankomatima drugih banaka, unutar Međubankarske mreže (MBNET) po nižoj naknadi, koja je uz dva posto iznosa transakcije još sedam umjesto devet kuna.

U toj mreži su bankomati: Banke Kovanica, BKS Bank AG, Croatia banke, Imex banke, Istarske kreditne banke Umag, Jadranske banke, J&T banke, Karlovačke, KENTBANK, Kreditne banke Zagreb, Partner banke, Podravske, Primorske, Samoborske, Sberbank, Slatinske i Veneto banke.

Foto: 24 sata

Oni koji imaju PBZ VISA Inspire karticu tekućeg računa novac bez naknade mogu podići i na bankomatima banaka Intesa Sanpaolo Grupe. Pri podizanju gotovine u inozemstvu isto se plaća naknada koja je također u postotku, a može biti i dodatan iznos od 13 ili 15 kuna.

No Maestro, Debit Gold MasterCard i Visa Electron karticama Erste banke bez naknade se može podići novac na bankomatima međunarodne Erste grupe u Austriji, Mađarskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Slovačkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Moldaviji i Crnoj Gori. Za ostale zemlje naknada za podizanje gotovine Maestro i Visa Electron karticom Erste banke je 13 kuna plus 2,50 posto iznosa koji se podiže. No naknadu neće platiti oni koji gotovinu podižu karticama Maestro Gold i Debit Gold MasterCard, ako imaju Erste Gold ili Erste Gold Plus Paket.

Dok je podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima vlastite banke besplatno, a plaća se samo podižemo li novac na bankomatu druge banke, za kreditne kartica plaća se u oba slučaja. Naknade za dizanje gotovine kreditnim karticama na bankomatima vlastite i drugih banaka kod Addiko, Erste i HPB su jednake. Kod OTP-a, PBZ-a i Zabe jeftinije je jedan posto podiže li se novac na bankomatu svoje banke. Za dizanje gotovine MasterCard karticom HPB naknada je tri posto, najmanje 30 kn. No ako je kartica zlatna, naknada za bankomat HPB-a je 2,5 posto, najmanje 30 kn, a na drugim mjestima u zemlji tri posto, najmanje 35 kuna.

Najskuplje je za Diners i American

Pri podizanju gotovine American i Diners kreditnim karticama plaća se naknada najmanje 30 kuna. Za American je 5,5 posto iznosa koji se podiže. Za Diners je 5,9 posto i jednak je podiže li se na bankomatu kod nas ili u inozemstvu.