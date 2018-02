Ovrha: Kriminalac ga blokirao zbog teksta kojeg nije napisao

Nisam znao što se događa. Bio sam uvjeren da je neka pogreška, možda neka zamjena identiteta, jer jedino bi drugo obrazloženje bile teorije zavjere i zona sumraka. Nažalost, sve je bilo istina i sad sam u potpuno bezizlaznoj situaciji.

Kaže nam to još u nevjerici Mislav Šimatović, dugogodišnji novinar, a trenutačno zamjenik urednika Večernjeg lista.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Njegova priča je zaista nevjerojatna. Čeka ovrhu tešku više od milijun kuna. Zbog teksta koji nije napisao. Zbog teksta koji čak nije ni objavio kao urednik. A novac mora platiti čovjeku kojeg nikad nije upoznao i kojeg su isti sudovi pospremili u zatvor.

- A sve jer nitko ne želi poslušati o čemu je zapravo riječ, nego se drže pukih birokratskih obrazaca - kaže Šimatović.

Obijanje šaltera

Sve počinje 2014. godine, kad je Šimatoviću blokiran račun. Odlazi u Finu provjeriti tko ga je ovršio i za koji iznos. Mislio je da je riječ o nekom zaboravljenom neplaćenom računu jer se u međuvremenu selio. Nikad do tada nije bio ovršen. Djelatnica na šalteru mu kaže da je ovrha teška čak 860.000 kuna! Osoba kojoj to treba platiti je Vullnet Sedolli.

- U potpunom sam šoku, ali još me je veći čekao kad sam upućen iz Fine na Općinski sud u Zagrebu s brojem predmeta da vidim na temelju čega je ta ovrha. Na Općinskom sudu mi kažu da mi ne mogu dati uvid u spis jer nisam stranka u postupku. Pokušavam objasniti da mi je netko na osnovu tih presuda blokirao račun za 860.000 kuna i kako je moguće da ne mogu vidjeti spis, ali oni su ustrajni. Šalju me na Općinski sud u Valpovo, jer je tamo vođen proces zbog opterećenosti Zagreba. Sljedeći dan dolazim u Valpovo, a oni mi kažu da mi ne mogu dati spis jer je nadležan Zagreb. Mislio sam da sam upao u noćnu moru goru od Kafkina procesa, da to jednostavno ne može biti istina - prepričava Šimatović.

Ipak ga prima predsjednica suda u Valpovu i napokon saznaje što se dogodilo. Riječ je o tekstu koji je objavio njegov kolega 2006. godine, kad je Šimatović bio novinar u Nacionalu. U tom Nacionalovu tekstu se navedenog Vullneta Sedollija, koji ga je ovršio, stavlja u kontekst kriminalne skupine albanskog podrijetla koja operira na području Rijeke i Kvarnera, a predvodi ih Janusz Dervishi.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Portir je potpisao

Sedolli je tražio opovrgavanje informacija i od tada su trajali sudski procesi. Na kraju je Nacional izgubio. Presuda nalaže objavu demantija informacija uz kaznu da će glavni urednik biti kažnjen s 2000 kuna dnevno za svaki dan dok ispravak ne bude objavljen. Nakon ubojstva Ive Pukanića, glavna urednica Nacionala je u vrijeme presude bila Sina Karli. U Nacionalu nastaje raskol, mijenja se vlasnik, a Šimatović postaje glavni urednik. Karli je obavijestila sud da ona nije više glavna urednica, ali ne i o postojanju presude Šimatoviću. Sud 2011. godine šalje novu obavijest Šimatoviću na adresu Nacionala. On je nikad nije dobio. Rješenje suda primio je portir i nikad nije došla na njegov stol.

Činjenica je da je tad Nacional mjenjao lokacije prije nego što ga je novi vlasnik ugasio.

- Naravno da bih objavio ispravak informacije po sudskoj presudi. Ali to rješenje nisam nikad dobio. Kako sam preuzeo funkciju glavnog urednika, kazna od 2000 kuna dnevno prešla je na mene, a da nisam imao pojma. Vodili su mi tu kaznu i tijekom cijele 2012. godine, kad sam već prestao biti urednik. I onda se sve nakupilo i poslali su ovrhu sa svim troškovima 2014. godine na 860.000 kuna. Blokirani su mi stan, automobil, a imam i dvoje djece za koje trebam plaćati alimentaciju – kaže Šimatović.

Tu dolazimo i do još tri apsurda. Jedan je da, primjerice, visoki dužnosnici, poput Petra Čobankovića ili Ljube Ćesića Rojsa, mogu svoju kaznu zatvora za milijunske pronevjere odraditi humanitarnim radom, guljenjem krumpira i farbanjem jaja u staračkom domu. Novinar ne. Time se željelo Zakonom o medijima zaštititi novinare od zatvora, ali je Šimatovićev primjer kako im može uništiti život.

Tri dodatna apsurda

Drugi apsurd je da je Vullnet Sedolli koji je tražio ispravak informacija u međuvremenu osuđen u nizu slučajeva. Među ostalim, upravo kao dio kriminalne skupine Janusza Dervishija za iznudu, a dodatno i za prijetnje novinaru Nacionala. U konačnici je pravomoćno osuđen i na tri godine zatvora zbog krivotvorenja službenih isprava, utaje poreza i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Nije mu prošla ni žalba Ustavnom sudu koji je potvrdio pravomoćnu presudu po kojoj Sedolli treba, uz kaznu zatvora, vratiti državi dva milijuna kuna.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U biti, razlozi uhićenja i presuda su dio poslova koje je Nacional dijelom opisao i u pobijanom članku. Ali sudovi među sobom jednostavno ne komuniciraju. Presude protiv Sedollija ne pobijaju presudu koja kaže da su o njemu iznesene netočne informacije. To je i treći apsurd.

Iznos duga stalno raste

Šimatović nakon angažmana odvjetnika uspijeva 2014. godine privremeno odgoditi ovrhu. Čekao je na novo ročište uvjeren da će na njemu obrazložiti sav paradoks svojeg slučaja.

- No na ročištu je sutkinji samo bilo važno je li portir primio dokument. I ništa drugo. Portir je kao svjedok rekao da se ne sjeća što je s dokumentom bilo, ali kako je on potpisao poštaru. Zato je sud zaključio je da je ovrha ispravna jer smo radili u istoj tvrtki. A da su svi rokovi za žalbu prošli i da moram platiti - kaže Šimatović.

Odluka je pravomoćna i Šimatović dok ovo čitate čeka novu blokadu računa. Odvjetnici su mu procijenili da će biti više od milijun kuna s dodatnim troškovima od 2014. godien. Ne zna kako uopće dalje živjeti. Nacional je nakon stečaja potpuno druga pravna osoba na koju se ne odnose ranije presude pa ga od ovrhe ne može spasiti ni da se sporni ispravak objavi. Jer penali od 2000 kuna odnose se na prošlo razdoblje. Pokušao je čak doći i do Sedollija kako bi pokušao s njim riješiti ovu ovrhu. Ali on je u zatvoru, služi trogodišnju kaznu. Njegovi odvjetnici su podnijeli i ustavnu tužbu te zahtjev na reviziju na Vrhovnom sudu.

- To mi je zadnja nada, ali dok to bude trajalo, meni će računi i sva imovina biti blokirani – kaže nam.

I sad ima zabilježbe na stanu i automobilu. Ustavna tužba se temelji na tome da Šimatović nije imao priliku ni pobijati pred sudom ovrhu nad svojim računom, a svakom građaninu je propisano da ima pravo na zaštitu. On uopće niti jednom na sudu nije imao priliku objasniti da nema veze s tekstom niti imati pravnu zaštitu. I u zahtjevu za revziju Vrhovnom sudu navodi se kako bi se takva rješenja koja se odnose direktno na odgovornost fizičke osobe trebala biti dostavljena njemu osobno, a ne biti ostavljena kod portira.

Uništen je život nevinog čovjeka

Dakle, na kraju, da rezimiramo nevjerojatan apsurd ovog slučaja. Šimatović mora platiti više od milijun kuna za tekst koji nije ni napisao kao novinar ni objavio kao glavni urednik. Čovjek koji ga ovršava je u međuvremenu osuđen, ali njegov zahtjev za ispravak je uzrok ovrhe. Šimatović nikad nije primio ovršni prijedlog niti je znao da će biti ovršen, a prvi iznos je narastao na 860.000 kuna. U biti, nevinom čovjeku je uništen život.

KRONOLOGIJA

2006. Vullnet Sedolli tuži tjednik Nacional zbog teksta o njemu. Šimatović tad radi u Nacionalu, ali tekst nije pisao. Sud iste godine presuđuje u korist Sedollija, ali se nastavljaju žalbeni procesi i međusobna sudska pobijanja.

2008. Glavni urednik Nacionala Ivo Pukanić ubijen je u listopadu 2008. godine u atentatu na parkiralištu tjednika. Glavna urednica postaje Sina Karli.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

2010. Sina Karli dobiva rješenje o ovrsi ako ne objavi ispravak, ali prestaje biti urednica.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

2011. Glavni urednik postaje Šimatović. Sud šalje na adresu Nacionala presudu za objavu ispravka. Svaki dan kašnjenja je 2000 kuna. On tu presudu nije nikad primio.

2014. Šimatoviću je blokiran račun. U Fini doznaje da mora platiti 860.000 kuna Sedolliju kojeg ne zna. Šimatović od 2012. nije urednik Nacionala.

2017. Prošle godine Šimatović dobiva konačno rješenje da mora platiti dug i da mu se žalba odbija. Već su mu stavljene plombe na automobil i stan. Odluka o ovrsi je pravomoćna.

2018. Trenutačno čeka da počne naplata duga. Odvjetnici procjenjuju da će dug od 860.000 kuna od 2014. godine narasti na više od milijun kuna.