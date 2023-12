Oxford je odabrao riječ 2023. godine - 'rizz'. Evo što znači

Britanski izdavač Oxford University Press proglasio je "rizz" riječju godine, za što je, kako je pojašnjeno, zaslužna popularnost termina koji koristi Generacija Z da bi opisala nečiju sposobnost da privuče, zavede ili očara drugu osobu.

Sukladno ovogodišnjoj odluci stručnjaka koji surađuju s izdavačem Oksfordskog rječnika engleskog jezika, riječ 'rizz' osvojila je prvo mesto u užem izboru u kojemu su se našle i riječi poput "Swiftie" - izraz koji označava entuzijasitčnog obožavatelja Taylor Swift, "situationship", a odnosi se na neformalnu romantičnu ili seksualnu vezu te termin "prompt“, a znači uputu kojom se upravlja programima umjetne inteligencije.

Četiri "finalista" odabrana su javnim glasanjem, a pobjednik je proglašen u ponedjeljak.

- Rizz je kolokvijalna imenica, definirana kao stil, šarm ili sposobnost privlačenja. Etimološki, vjeruje se da je termin kraći oblik riječi karizma, preuzet iz središnjeg dijela riječi, što je neobičan obrazac tvorbe riječi. Ostali primjeri ovog obrasca za tvorbu riječi uključuju 'fridge' (od 'refrigerator') i 'flu' (od 'influenza'). Rizz se može koristiti i kao glagol, u izrazima poput 'rizz up', a znači privući, zavesti osobu, što ukazuje na to da zbog širenja na druge segmente govora riječ postaje sve istaknutija u jeziku - piše na internetskoj stranici Oxford University Pressa.

- Naši stručnjaci za jezik izabrali su 'rizz' kao zanimljiv primjer kako se jezik može formirati i koristiti u zajednicama i prije nego što se proširi u društvu. To govori u prilog činjenici da mlađe generacije sada imaju prostor, na društvenim mrežama ili uživo, da definiraju jezik koji koriste - prenosi internetska stranica.

U objavi se dodaje da Generacija Z sve više utječe na društvo svojim razlikama u perspektivi i životnom stilu, što je vidljivo i u jeziku.

- S obzirom na to da je prošlogodišnja reč ‘goblin mode’ bila najpopularnija u vrijeme nakon pandemije, zanimljivo je uočiti kako riječ koja ima suprotno značenje od spomenutoga - rizz - stiže u prvi plan. To nam možda ukazuje na to da u 2023. prevladava drukčije raspoloženje i da se sve više ljudi otvara nakon nekoliko godina izolacije - stoji na Oksfordovoj stranici.

Termin "goblin mode", koji je Oksfordov rječnik proglasio riječju 2022. godine, podrazumijeva vrstu ponašanja poput bezvoljnosti, samoživosti, aljkavosti i hedonizma. Njemu prethodi izraz "cottagecore" koji označava estetiku slatkog doma u živopisnom seoskom pejzažu, a pojavio se na internetu i postao popularan u prvim danima pandemije.

I američki izdavač Merriam-Webster uvrstio je "rizz" na svoj popis najpopularnijih riječi u ovoj godini, no prvo je mjesto dao riječi "autentično".