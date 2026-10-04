Ozareni Kim s kćeri na vježbi pratio lansiranje projektila

Sjeverna Koreja u subotu je provela vježbu lansiranja strateškog projektila srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un, izvijestila je u nedjelju državna novinska agencija Sjeverne Koreje (KCNA). Projektil je ispaljen prema Istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi koje upravljaju „hipersoničnim strateškim oružanim sustavom”, navela je KCNA.

Kim je rekao da je sposobnost protunapada sjevernokorejske vojske ključna te da je razvoj strateškog naoružanja nužan za zaštitu nacionalne sigurnosti i stabilnosti u aktualnom geopolitičkom okruženju.

„Moramo nastaviti odgovorno i bez prestanka ulagati napore kako bi neprijatelj stalno i iznova prepoznavao pouzdanost i ubojitu moć naših strateških ofenzivnih sredstava”, citirala je KCNA Kima, koji je dodao da je riječ o sredstvu odvraćanja.

KCNA je izvijestila da je projektil, lansiran prema sjeveroistoku, pogodio cilj udaljen 1000 kilometara u Istočnom moru.

Južnokorejska vojska ranije je objavila da je u subotu ujutro detektirala lansiranje balističkog projektila iz područja Wonsana prema Istočnom moru, koji je preletio više od 700 kilometara.

Stručnjaci su ocijenili da je moguće da je riječ o hipersoničnom balističkom projektilu srednjeg dometa Hwasong-16 Na, pozivajući se na izvješća sjevernokorejskih medija da je projektil tijekom leta mogao mijenjati putanju na maloj visini.

Državni mediji objavili su fotografije Kima kako nadgleda lansiranje u društvu kćeri Ju-ae i supruge Ri Sol-ju.

Lansiranje se dogodilo u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone (DMZ), u kojoj su ozlijeđena trojica južnokorejskih vojnika.

Južnokorejska vojska optužila je Sjevernu Koreju za postavljanje mine koja je eksplodirala 21. rujna i ocijenila taj čin „očitim” kršenjem sporazuma o primirju kojim je okončan Korejski rat 1950.-1953.

Seul je zatražio ispriku od Pjongjanga i odgovorne mjere, dok je Sjeverna Koreja odbacila odgovornost, optuživši Južnu Koreju da je izmislila rezultate istrage i upozorivši na „nemilosrdnu” odmazdu u slučaju poduzimanja odgovarajućih mjera.