Ozlijeđeni Hrvati u razrušenom Marakešu: 'Potresi me prate kao psi, gore je nego u Zagrebu'

Žena me probudila da je potres, ja sam spavao dubokim snom. Kod ovog sam potresa imao mnogo lošiji osjećaj nego u Zagrebu, mnogo lošiji. Kad me žena probudila, prašina je bila svuda, a onda je pao i dimnjak, vrlo nezgodna situacija. Mene potresi prate kao vjerni psi, pa sam valjda već izdresiran na to. Bio sam u krevetu, spavali smo i onda je počelo. Ovdje je bio žestok potres. Ja sam u starom dijelu Marakeša, gdje su stare zgrade, meni je pao dimnjak, umalo me ubio, ali čovjek, eto, ima sreće, govore nam Drago i Sonja, Hrvati s Ugljana, koji godinama žive i rade u Maroku.