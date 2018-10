'Pa ne mijenjam spol, već samo adresu za dostavu računa...'

Tražio sam HEP da račune za struju šalju na moju adresu, jer tamo gdje stižu, moj teško pokretni otac je samo povremeno. Brojilo glasi na oca koji ima 80 godina, a oni traže da dođe k njima. Pa ne mijenjam spol nego adresu, požalio nam se čitatelj iz Dalmacije.

- Promjenu adrese za dostavu računa kupac ili onaj tko ima ugovor s HEP-om, može tražiti na telefon 0800 300 303, slanjem e-maila na elektra@hep.hr ili dolaskom u regionalne centre Elektre u Zagrebu, Osijeku, Rijeci ili Splitu - rekli su iz HEP-a.

Dodali su da za promjenu adrese dostave računa, osim nove adrese, treba šifra ugovornog računa te poslovnog partnera i naziv kupca koji su na računu za struju.

- Kada to kupac ne može sam, može opunomoćiti nekoga. Za promjenu adrese slanja računa dovoljno je naznačiti da se osoba opunomoćuje za tu svrhu - dodali su iz HEP-a.

'Ne morate ovjeravati kod javnog bilježnika'

Čitatelj je poslao više upita, najprije ispostavi u Dalmaciji, pa su rekli da pita Zagreb. Nakon brojnih mailova ipak su mu odgovorili da ne mora po punomoć kod bilježnika.

- Promjene može tražiti nositelj mjernog mjesta odnosni kupac ili njegov opunomoćenik. Može nam se obratiti kupac ili nam vi možete dostaviti punomoć. Ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika već trebamo samo potpis kupca da je suglasan da u njegovo ime tražite tu promjenu - odgovorili su čitatelju iz HEP-a.

Pitali smo i druge pružatelje usluga kako kod njih netko može promijeniti adresu za dostavu računa.

- Za promjenu adrese dostave uplatnice treba popuniti i potpisati zamolbu, a može se naći na našoj web stranici. Ne treba ju nositi u Plinaru. Može se poslati poštom, e-mailom ili faksom - odgovorili su iz Gradske plinare Zagreb-Opskrba.

Za promjenu adrese dostave računa u nečije ime u Zadarskoj Čistoći treba punomoć ovjerena kod bilježnika na kojoj će pisati da je za “sve radnje vezane uz korištenje usluga Čistoće”. Splitskoj Čistoći dovoljan je dopis te kopija osobne iskaznice na koju adresu korisnik želi da mu dolaze računi, a to se može poslati poštom, mailom ili faksom.

U osječkom Unikomu promjena adrese za dostavu računa može se napraviti i na zahtjev člana uže obitelji korisnika, a on treba podnijeti pisanu zamolbu u kojoj će navesti sve podatke.

- Imamo puno onih koji objekte koriste samo sezonski, pa im odmah nudimo mogućnost dostave računa na drugu adresu. Korisnik može popuniti i potpisati naš obrazac izjave. Može ju k nama dostaviti i netko drugi ili poslati poštom ili emailom - odgovorili su iz pulske Herculanee.

'Dovoljno je da korisnik potpiše izjavu'

Za promjenu adrese i kod Optima telekoma dovoljno je da korisnik potpiše izjavu, a može ju se dostaviti poštom, mailom ili faksom. Može se to i telefonski, a tu mogućnost nude i T- Com te A1. Iz A1 kažu da će provjeriti podatke kako bi utvrdili identitet pozivatelja, a potpisani zahtjev za promjenu adrese te preslika osobne iskaznice mogu se poslati poštom ili s e-adrese verificirane kod A1. Promjenu dostavne adrese u ime korisnika može zatražiti i druga osoba uz predočenje punomoći ovjerene kod bilježnika.

U Hrvatskom telekomu se to može jedino na prodajnom mjestu, a u punomoći mora pisati da se izdaje u svrhu promjene dostavne adrese ili administriranja usluga. U A1 se punomoć može i poslati, ali opunomoćenik ne može telefonom tražiti promjenu dostavne adrese.

Punomoć i u pošti, ali samo za pisma

I u pošti se može potpisati punomoć, no ona je samo za pisma i vrijedi godinu dana. Potpisuje li se u pošti, stoji 62,50 kuna, a mogu se dostaviti na kućnu adresu, pa će koštati 101,70 kuna. Poštanskim uslugama bavi se još dvadesetak tvrtki, a svaka od njih ima svoja pravila.

Punomoć kod javnog bilježnika

Punomoć koju ovjerava javni bilježnik stoji 47,50 kuna, a dolazak kući plaća se još 200 kuna. To je izlazak do sat vremena, pa je najbolje za to odabrati najbližeg. Ta punomoć može biti za više stvari, no treba u njoj precizno napisati za što će sve vrijediti.



Tema: Hrvatska