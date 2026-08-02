Pa ovo je hit! Policajac se prerušio u grm pa kažnjavao vozače, oni ostali u šoku

Neobičnu akciju provela je policija u američkoj saveznoj državi New Jersey kako bi uhvatila vozače koji tijekom vožnje koriste mobitel. Jedan policajac prerušio se u grm i s ruba ceste promatrao promet, dok su njegove kolege zaustavljale prekršitelje.

Akcija je održana u srijedu u gradu Dunellenu, a fotografije policajca u zelenom maskirnom odijelu koje ga je pretvorilo u "grm" brzo su postale hit na društvenim mrežama.

- Jeste li danas primijetili naš 'grm'? Ako ste gledali u mobitel, vjerojatno niste! - našalili su se iz Policijske uprave Dunellen u objavi na Facebooku.

Policija je objasnila da je akcija provedena u prometnom središtu grada s velikim brojem pješaka, gdje je korištenje mobitela tijekom vožnje posebno opasno.

U samo šest sati policajci su izdali čak 74 kazne vozačima zbog ometene vožnje.

- Neka vam ovo bude podsjetnik: Ta poruka ili obavijest može pričekati. Gledajte cestu, a ne ekran! - poručili su iz policije.

Prema zakonima savezne države New Jersey, kazna za korištenje mobitela tijekom vožnje iznosi od 200 do 600 dolara, a vozačima koji više puta prekrše propise prijeti i privremeno oduzimanje vozačke dozvole.