Splitska policija uhitila Mađara, zbog njegova drona aerodom je morao otkazati nekoliko letova

Policija je uhitila mađarskog državljanina kojega smatraju odgovornim za blokadu splitske zračne luke u petak navečer. Zbog neovlaštenog leta drona u blizini piste, Zračna luka Sveti Jeronim morala je privremeno obustaviti sav promet, što je dovelo do otkazivanja dva leta i značajnih kašnjenja ostalih. Splitska policija brzo je reagirala i pronašla počinitelja, piše Slobodna Dalmacija.

Krivac je strani državljanin, Mađar, koji je uhićen i nad njim je provedeno istraživanje, potvrdila im je Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

– Nakon zaprimljene informacije o ugrožavanju sigurnosti zračnog prostora 31. srpnja u večernjima satima, policijski službenici su započeli kriminalističko istraživanje. Tijekom provođenja istraživanja, obavljanja razgovora i provjera informacija na terenu, policijski službenici su prikupili saznanja iz kojih je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je tijekom te večeri, u vremenu od 20.50 do 21 sat, 36-godišnji državljanin Mađarske, suprotno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora koji je predviđen za let zrakoplova - kazala im je glasnogovornica i dodala da će policije podnijeti izvješće državnom odvjetništvu o svim utvrđenim činjenicama radi donošenja državnoodvjetničke odluke.

Šteta je poprilična, dio putnika trebalo je zbrinuti smještajem, jer za njih tog dana više nije bilo letova, a dio ih je kasnio na svoja odredišta. Zbog zatvorenosti zračne luke brojni zrakoplovi su bili primorani kružiti iznad splitskog područja u zoni čekanja (holding), preusmjeriti se na alternativne zračne luke, dok su odlazni letovi bilježili višesatna kašnjenja ili su otkazani.