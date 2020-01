Pa ovo je kaos! Ljudi skijaju i snowboardaju po glavnoj ulici

U kanadskim pokrajinama Newfoundland i Labrador za vikend je palo 77 centimetara snijega, što je najveća snježna mećava ikad zabilježena na tom prostoru.

Foto: KIM PORTER

Proglasili su stupanj izvanrednog stanja kakvog nije bilo od 1984. godine!

- Snježne padaline zatrpale su grad St. John's. Palo je 76,2 cm snijega, a nanosi visoki i do dva metra oborili su rekord snježnih padavina iz 5. travnja 1999. godine kada je palo 68,4 centimetara snijega - rekao je meteorolog Rob Carroll.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snježna oluja koja je početkom tjedna harala sjeveroistokom SAD-a, popraćena jakim vjetrovima te snježnim padalinama, svoj vrhunac doživjela je prelaskom ciklone u Atlantski ocean, čim je tzv. 'Bomb Cyclone' zatrpala istočne dijelove Kanade.

Foto: KIM PORTER

Premijer Newfoundlanda, Dwight Ball, zatražio je pomoć kanadske vojske dok su se stanovnici St. John'sa borili da se izvuku iz 'zakopanih' domova.

Objave na društvenim mrežama pokazuju snimke automobila i ulica koje su posve zatrpane snijegom.

Foto: @ETREVORPOWELL

Gradonačelnik St. John'sa Danny Breen veći dio života živi u tom gradu.

- Ovakvu oluju nikad nisam vidio. Takvu kombinaciju količine snijega i brzine vjetra kakvu smo imali. To je nevjerojatno. Kada sam u nedjelju ujutro izašao na ulicu, nisam mogao vidjeti svoj automobil. Visok sam 178 centimetara, a naleti snijega na ulici bili su još 10-ak centimetara iznad moje glave - rekao je Breen.

Na društvenim mrežama pojavio se i video skijaša i snowboardera na ulicama.

VIDEO

My hometown is the literal best 🏂#Newfoundland #StJohnsNL #snowmaggedon2020 h/t Maria Cherwick (fb) pic.twitter.com/lw2zcqWWYd