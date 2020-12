U Gorskom kotaru snijeg je počeo padati na Božić u poslijepodnevnim satima. Pada gust snijeg koji se vrlo brzo hvata za pod i stabla.

- Ako ovako nastavi i ostvari se prognoza, trebalo bi tijekom večeri i sutrašnjeg jutra pasti 15 do 20 centimetara. Bit će to, nakon dugo godina, idiličan bijeli Božić u Gorskom kotaru - prenosi Dnevnik.hr.

Prema HAK-u, snijeg mjestimice pada u Gorskom kotaru, kolnici su mokri i skliski, a zbog jakog vjetra na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić vozi se uz ograničenje brzine.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te ako ne moraju da ne kreću na put. Na HAK-ovim kamerama snježni pokrivač vidi se na cestama u Ravnoj Gori, Zalesini, Vršleku i Dedinu. Snijeg je pao na Zavižanu, ali i na Dinari, što su zabilježile kamere na planinarskom skloništu Pume.

Crveno i narančasto upozorenje Meteoalarma za subotu

Prognostičari DHMZ-a izdali su subotu crveno upozorenje za područje riječke regije, Kvarnera i Velebitskog kanala te narančasto upozorenje za područje gospićke regije, zapadne obale Istre i Dalmacije.

Na području gospićke regije očekuju se olujni udari sjeveroistočnog vjetra s najjačim udarima vjetra većim od 65 km/h. U riječkoj regiji očekuju se olujni udari bure, a osobito podno Velebita i orkanski. Najjači udari vjetra 110 do 200 km/h.

Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom.

Na području zapadne obale Istre očekuje se jaka, mjestimice vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra od 65 do 110 km/h. Na Kvarneru i Kvarneriću očekuje se vrlo jaka, mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 65 do 130 km/h te na području Velebitskog kanala jaka olujna bura i najjači udari vjetra od 85 do 160 km/h. Jaka i vrlo jaka bura s najjačim udarima vjetra od 65 do 110 km/h očekuje se u Dalmaciji.

Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.​

DHMZ za sutra prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme s povremenom oborinom, vjetrovito te osjetno hladnije. U unutrašnjosti će padati susnježica i snijeg, a na Jadranu većinom kiša. Oborina će biti češća i lokalno obilna u Dalmaciji te u Lici gdje će nastati novi snježni pokrivač. Malo snijega nošenog burom može biti i duž obale te na otocima.

Postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake očekuje se već prijepodne u zapadnim i najsjevernijim predjelima.Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju na udare i olujan. Duž Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima.

Temperatura zraka većinom između -1 i 4, na Jadranu od 4 do 9, ujutro u Dalmaciji i do 13 stupnjeva Celzijevih.