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RAT U UKRAJINI

Padaju ruski položaji u operaciji Vivaldi: Oslobodili smo 101 km2 okupiranog teritorija

Piše Filip Sulimanec,
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Padaju ruski položaji u operaciji Vivaldi: Oslobodili smo 101 km2 okupiranog teritorija
Foto: X/Screenshoot
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Operacija Vivaldi pokrenuta je u rujnu 2026. s glavnim ciljem potiskivanja ruskih snaga od Slovjanska i Kramatorska. Strateški je cilj bio spriječiti ruske snage da opkole takozvani pojas utvrđenih gradova u Donbasu

Treći korpus ukrajinske vojske nastavio je s uspješnom ofenzivom na Limanskom bojištu i vratio pod svoju kontrolu nova tri naselja u Donjeckoj oblasti, otkrio je brigadni general Andrij Bilecki.

Ukrajinske su snage oslobodile Zelenu Dolinu, Lipove i Kolodjazi te ponovno uspostavile nadzor nad dodatnih 101 četvornim kilometrom teritorija. Taj je uspjeh ostvaren u četvrtoj fazi operacije Vivaldi, koju provodi Treći korpus ukrajinske vojske, a potvrdio ga je brigadni general Andrij Bilecki. Analitičari ukrajinske analitičke skupine DeepState također navode da su ukrajinske snage osigurale područja u okolici Stavkija i Šandriholove.

Tijekom četvrte faze operacije ruske su snage pretrpjele gubitke od približno 3000 vojnika. Time su ukupni ruski gubici od početka operacije porasli na oko 8000 vojnika. Operacijom je dosad oslobođeno ukupno 16 naselja i vraćen pod ukrajinski nadzor teritorij površine 277 četvornih kilometara.

„Četiri Vivaldijeva godišnja doba su završila, ali glazba se nastavlja”, kratko je poručio zapovjednik Bilecki putem Telegrama. 

Operacija Vivaldi pokrenuta je u rujnu 2026. s glavnim ciljem potiskivanja ruskih snaga od Slovjanska i Kramatorska. Strateški je cilj bio spriječiti ruske snage da opkole takozvani pojas utvrđenih gradova u Donbasu. Taj obrambeni pojas čine Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka i Kostjantinivka, a njegova je obrana ključna uoči nadolazećih zimskih mjeseci, tijekom kojih Rusija planira dodatno učvrstiti svoje položaje za ofenzivu 2027. godine.

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Uspješnim protunapadom u okolici Limana ukrajinska je vojska razbila sjeverni krak ruskog napredovanja. Istodobno su ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama prisilili ruske snage da svoje logističke točke premjeste dalje od bojišnice i državne granice, čime su znatno oslabljene borbene sposobnosti ruske 20. i 25. armije.

„Neprijatelj nije uspio presjeći glavnu opskrbnu prometnicu naše skupine snaga u Donbasu. Osujetili smo ofenzivu skupine snaga Zapad i prisilili je da prebaci dio postrojbi 1. tenkovske armije na drugo područje, čime je smanjen pritisak na Kupjansk-Vuzlovij”, pojasnio je Bilecki.

Ratni veteran Jevhen Dikij ocijenio je da je operacija bila iznimno uspješna i s gledišta očuvanja vlastitih snaga. Prema njegovim navodima, ukrajinske jurišne postrojbe pretrpjele su deset puta manje gubitaka od ruskih snaga koje su branile svoje položaje.

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