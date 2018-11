Past će svi apsolutni rekordi? Osjetit ćemo ih već u subotu...

Iza nas je promjenjiv četvrtak kojeg su obilježili oblaci, južina i povremena kiša. U pojedinim dijelovima Dalmacije palo je preko 20 litara kiše po kvadratnom metru, piše Dalmacija danas.

Slično će biti i tijekom petka, ali će nestabilnije biti u sjevernoj nego u južnoj Dalmaciji.

Kako javlja DHMZ, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Oborina će biti češća, lokalno i obilnija na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji te u gorskom području, a uglavnom suho zadržat će se na istoku zemlje. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, koja se ponegdje može i duže zadržati. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu će puhati umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura između 15 i 19, u Dalmaciji i istočnoj Hrvatskoj od 19 do 24 °C.

Dalmacija danas navodi da će nadolazeći vikend bit će kao stvoren za aktivnosti na otvorenom. Bit će djelomično sunčano i u većini predjela suho.

U subotu još u početku slabo jugo, do večeri će zapuhati slaba bura, a u nedjelju će ponovno zapuhati umjereno jugo u drugom dijelu dana. U subotu će doći do novog zatopljenja pa je čak mjestimično moguće obaranje apsolutnih temperaturnih rekorda za studeni. Najviše dnevne temperature bit će većinom od 22 do čak 27 Celzijevih stupnjeva.

Foto: Meteo Adriatic Očekivane najviše dnevne temperature zraka u subotu (MeteoAdriatic)

U nedjelju tek stupanj do dva niže.

No, treba reći kako DHMZ procjenjuje ipak nešto niže maksimalne temperature za subotu. Oni navode da će maksimalac biti većinom od 20 do 25 °C, a u gorju malo niži.

U novom tjednu zadržat će se toplo, iako manje toplo nego u dane vikenda, a bit će vrlo promjenjivo. Najviše kiše očekuje se na prijelazu srijede na četvrtak.

Ovo su do sada najviše temperature izmjerene u studenom u Dalmaciji:

Šibenik 28,4°C (1.11.2004.)

Sinj 28,3°C (3.11.2004.)

Imotski 28,0°C (3.11.2004.)

Metković 27,4°C (4.11.2004.)

Knin 27,6°C (1.11.2004.)

Split 25,8°C (2.11.2004.)

Hvar 25,7°C (3.11.2004.)

Komiža 25,6°C (4.11.2004.)

Ploče 25,6°C (3.11.2004.)

Dubrovnik 25,4°C (3.11.2004.)

Zadar 25,0°C (4.11.2004.)

Tema: Hrvatska