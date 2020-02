Pajserom prebio susjedu zbog spora oko pristupnog puta

Jednomjesečni istražni zatvor odredio je sudac Županijskog suda u Puli muškarcu (53) koji je u petak oko 15 sati u Medulinu metalnom šipkom napao i teško ozlijedio svoju 62-godišnju susjedu. Kako su izvijestili iz policije, kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je muškarac počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju. On je ženu napao u Ulici Katikulić. zbog narušenih susjedskih odnosa. Zadao joj je više udaraca. Ženu su prevezli u Opću bolnicu pula gdje su je zbog teških tjelesnih ozljeda zadržali na liječenju.

Napad u Medulinu zgrozio je sve mještane. Upravo taj incident bio je glavna tema proteklog vikenda koja se prepričavala po kafićima, ulici, trgovinama... Svi se pitaju zbog čega je napao svoju susjedu te koji bi povod morao biti za takvo nešto. Kako doznajemo od susjeda zavađenih obitelji, njihove trzavice navodno traju godinama i to navodno zbog spora oko pristupnog puta. Dodaju i da je bilo samo pitanje vremena kada će doći do nečeg ovakvog i kada bi od verbalnog natezanja moglo doći i do fizičkog napada.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Obitelj ozlijeđene žene kod kuće nismo zatekli. Mještani kažu da im nekretnina služi samo kao vikendica te da oni žive u Zagrebu. Kod kuće smo zatekli suprugu 53-godišnjeg muškarca koji je napao svoju susjedu. Ona tvrdi da je sve započelo davne 1988. godine kada su oni i susjed kupili parcelu za gradnju kuća. No da bi pristupili istima zajedno su kupili i prilazni put. Od tada se oko njega spore, a zbog njega su nastali i problemi. Tvrdi kako je susjed na pristupnom putu izgradio nadstrešnicu, a oni su tražili da ju sruši što je on odbio napraviti. Dodaje i kako su zbog svih sporova nekoliko puta i zvali policiju, a koja je rekla da spor moraju sami riješiti između sebe.

Kuću je, kaže, nakon smrti susjeda naslijedila njegova kćer koju je muškarac i napao, ali spor oko prilaznog puta je i dalje ostao.

Od policije u ovom slučaju nismo dobili više informacija. Tek neslužbeno doznajemo kako je muškarac ženu udarao pajserom. Ona se trenutno od teških tjelesnih ozljeda oporavlja u pulskoj bolnici.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo u Puli je nakon obavljenog prvog ispitivanja muškarca (53) donijelo rješenje o provođenju istrage zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva. Kako je navedeno, osnovano se sumnja da je okrivljenik 21. veljače, tijekom jutra prijetio 35-godišnjaku da će ubiti njega, njegovog 64-godišnjeg oca i njegovu 63-godišnju majku. Isti je muškarac zatim istoga danaa u popodnevnim satima, u nakani da 63-gošnjakinju liši života, udarao ju je metalnom šipkom po glavi i tijelu sve dok ga nisu spriječili njen sin i suprug, te okrivljenikov sin.

Oštećenica je zadobila teške i po život opasne ozljede, a do smrtnog ishoda nije došlo zbog intervencije spomenutih osoba i pravovremenog pružanja liječničke pomoći. Sudac istrage Županijskog suda u Puli je stoga, na prijedlog ovog državnog odvjetništva, odredio okrivljeniku istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.