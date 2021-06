Vruće mi je! Ne mogu spavati, ne mogu crtati ni igrati se u kućici. Tuširam se svaka dva do tri sata, od znoja sam se sva osula. Loše se osjećam jer nam ne daju klimu. U čemu je problem?, pita se malena Milana Drajić (11) iz Majskog Trtnika kod Gline.

Nakon potresa, u kojem im je oštećena kuća, prisiljena je sa svojom šesteročlanom obitelji živjeti u doniranim kućicama. No kućice koje su dobili iz privatnih donacija nemaju osposobljene klima uređaje. Prilikom transporta su demontirane i trenutno ne rade, a u kućicama je zadnjih dana nesnošljivo.

Drajići su jedna od obitelji s područja Banovine koja upozorava da još uvijek nisu dobili adekvatne klima uređaje i to, kako se boje, zato jer su njihove kućice došle iz privatne donacije.

Situacija je neizdrživa

Branka Bakšić Mitić, dogradonačelnica Gline, potvrđuje situaciju s terena.

- Bila sam na sjednici Nacionalnog stožera i postavila pitanje zašto klimatizaciju ne dobivaju ljudi koji imaju kontejnere iz privatnih donacija. Rekli su mi da to nije istina i da je dobivaju svi. Ali s terena me opet zovu i govore da su im ljudi iz stožera rekli da im klimu trebaju dati privatni donatori, oni koji su im već dali kontejner. Ima još takvih obitelji, osim Drajića. Na isti problem se žale ljudi iz Banskog Drenovca, Majskog Trtnika, Vlahovića... Svi koji su mi se javili, dobili su kontejner iz privatnih donacija - kaže Bakšić Mitić i upozorava da su, kad je udario potres, prvi reagirali privatnici, a tek onda država. Poručuje da još ima ljudi koji nisu spojeni na vodu i kojima je u kontejnerima neizdrživo.

"Nisu to zaslužili"

Za to vrijeme, Drajići nekako podnose žegu.

- Idemo spavati jako kasno kada se kućica barem malo rashladi, a budim se rano jer me probudi jako sunce. Po danu ne mogu ništa, samo sjedim u hladu pod drvetom. Umorna sam - požalila nam se Milana.

Njena majka Marijana je zabrinuta.

– Pogledajte kakvi su joj podočnjaci od nespavanja, a cijelo tijelo joj posuto osipom. To nisu ljudski uvjeti. Najmlađeg sina Aleksandra koji će u srpnju napuniti dvije godine i kćerku Draganu (13) sam odmah po završetku škole poslala k majci u Vrginmost. Maleni ne može spavati na toj vrućini, a to je dijete od nepune dvije godine i mora preko podneva odmoriti i spavati. Gdje ću s njime? Na ovaj madrac pod drvetom na kojem odmara moj suprug poslije posla? Jako nam je teško. Djeca su nervozna. To su tako dobra djeca, odmalena sa nama rade na poljoprivredi, nisu to zaslužili - govori nam Marijana.

Njoj i suprugu u poslu pomažu Milana i njen brat Danijel (12), brinući se o svojim životinjama, ovcama i kozama.

Zaboravljeni

Ulaskom u kućicu vas odmah oblije znoj. Nema zraka. Nakon radova na polju nemaju se gdje odmoriti osim za stolom smještenim ispod drveta. Kažu da dan provode upravo na tome mjestu jer nemaju kuda.

– Do dva u noći sjedimo vani i čekamo da se kamperica rashladi. Tek tada idemo na spavanje, a djecu budim prije osam da iziđu van, da se ne uguše unutra. Prije dva tjedna sam u Stožeru za civilnu zaštitu u Glini zatražila klima uređaje. Upisala sam se, no od toga ništa. I u ponedjeljak sam ponovno došla u Stožer i raspitala se, ali rekli su da je zahtjev zaprimljen. Tražila sam ih broj telefona stožera u Petrinji, nisu mi ga htjeli dati. Svi su u susjednim selima dobili prijenosne klime, samo smo mi zaboravljeni. Ne treba nam ni prijenosna klima, neka nam se pošalje majstor i neka se popravi ova - kaže Marijana.

Potrebno joj je i odobrenje Grada Gline za rušenje kuće. Imaju donatora koji im želi sagraditi novu, ali ne ide bez elaborata kojeg čekaju već šest mjeseci.

- Već bi čovjek došao graditi, ali nitko ne želi odobriti rušenje, traže 12.000 kuna, a da to imam, već bih i sama napravila. Jesmo li mi na selu toliko zaboravljeni? - govori Marijana. Inače, obitelji Drajić članovi Udruge Adra grade privremenu drvenu kuću. Izbetonirali su plato na kojem će se u narednim tjednima izgraditi drvena kućica, no do tada je obitelj s četvero djece izložena nemilosrdnim vremenskim uvjetima.

"Samo oni koji su dobili kontejnere od države"

Isto takvim uvjetima izložena je i obitelj Pavlić iz Banskog Drenovca. Kako kažu, njihova kućica također nema ugrađen rashladni uređaj i boravak u njoj preko dana je nemoguć.

– Svi su dobili klima uređaje, a kada sam ljude koji su ih dovozili pitao što je sa mnom, rekli su mi da klime dobivaju samo oni koji su dobili kontejnere od države. To je nečuveno. - ogorčeno govori Božo Pavlić.

S druge strane, premijer Andrej Plenković i ministar Tomo Medved, u utorak su posjetili Petrinju i prisustvovali sastanku Stožera. Premijer je komentirao i nabavu klima uređaja, poručivši da su rasporedili 930 takvih strojeva za ljude koji trenutno žive u kontejnerima. na području pogođenom potresom. Istu brojku istaknuo je ministar Medved prošlog tjedna, rekavši da je od 930 osiguranih uređaja, na području Gline podijeljeno njih 108.

Što kaže Vlada?

Upitali smo u Petrinji Medveda je li istina da su ljudima koji su putem privatnih donacija dobili kontejnere odbijeni zahtjevi za klima uređajima. Medved je odgovorio da to nije točno i pozvao sve ljude u potrebi koji su se susreli s drugačijim stavom, da dođu u ured Stožera u Petrinji kako bi im se osigurao uređaj za hlađenje.

- Tijekom podjele imali smo jasnu sliku gdje su ljudi u kontejnerima koje smo pozicionirali mi kao Stožer, ali jednako tako dali smo i informaciju i traženje da nam se dostavi informacija za ljude koji žive u kontejnerima koji su donirani privatnim donacijama. Stoga, ukoliko još netko od tih ljudi koji žive u takvoj vrsti smještaja, nije dobilo klima uređaj, neka se javi u ured u Petrinju i osigurat ćemo za sve njih koji su u potrebi odgovarajuće uređaje kako bi lakše prevladali ove visoke temeprature - kazao je Medeved, dodajući da to mogu učiniti i u svojim lokalnim Stožerima, gradovima i općinama.