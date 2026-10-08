PAKAO NA ZEMLJI Talibani tuku i zatvaraju žene zbog šminke i šarenih marama. UN zabrinut

Talibanske vlasti u Afganistanu posljednjih su mjeseci uhitile ili pritvorile desetke žena zbog navodnog kršenja pravila odijevanja i ograničenja izlaska u javnost bez muškog skrbnika, objavila je u četvrtak misija Ujedinjenih naroda u toj zemlji, piše AP.

Najmanje 52 žene i jedna djevojčica uhićene su ili pritvorene u Kabulu i zapadnom gradu Heratu između srpnja i rujna, objavila je misija, poznata kao UNAMA. Među navodnim prekršajima bilo je nošenje šarenih marama ili šminke, vidljiva kosa te nenošenje čadora, ogrtača koji u potpunosti prekriva tijelo.

UNAMA je poručila da je „duboko zabrinuta“ zbog uhićenja, pritvaranja i prijetnji uhićenjem.

„Broj slučajeva mogao bi biti znatno veći zbog neprijavljivanja povezanog sa strahom za sigurnost i društvenom stigmom“, navela je misija. Dodala je da je „također uznemirena“ slučajevima verbalnog zlostavljanja, premlaćivanja i prijetnji ženama, uključujući žene koje rade kao trgovkinje.

U lipnju su afganistanske vlasti otvorile vatru na rijedak prosvjed u Heratu zbog uhićenja i pritvaranja žena zbog navodnog kršenja pravila odijevanja. Prema svjedocima i misiji UN-a, tada je najmanje jedna osoba poginula, a nekoliko ih je ranjeno.

Otkako su 2021. preuzeli vlast, nakon povlačenja snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama iz Afganistana, talibani su uveli pravila utemeljena na strogom tumačenju islamskog, odnosno šerijatskog prava. Neslaganje s vlastima nije tolerirano, a prosvjedi protiv odluka vlasti su nezakoniti.