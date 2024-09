Paket koji niste naručili je po zakonu poklon trgovine. Ne morate ga platiti. Provjerite ga

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) na svojim je stranicama objavila niz savjeta potrošačima oko problema s kojima se oni najčešće suočavaju.

- Jako nam se puno potrošača javlja za savjet, problema je sve više, i sve su kompliciraniji. Zove nas po 30 do 50 ljudi svakoga dana, još ih toliko šalje mailove. Na EU semaforu koji svake dvije godine mjeri stanje u zaštiti potrošača, Hrvatska je od svog prvog mjerenja 2015. pa nadalje uvijek bila na zadnjem mjestu - naši su trgovci i potrošači najlošije informirani, dok je i povjerenje naših potrošača u institucije uvijek najmanje u EU, upozorava predsjednica HUZP-a Ana Knežević. Udruga je zato pripremila niz savjeza za potrošače.

Jedan od savjeta kaže da kod sklapanja ugovora s teleoperaterima od njih treba zatražiti da sve što govore potvrde pisanim putem. Drugi je važan savjet da na autocesti uzmemo račun, pogotovo ako smo cestarinu plaćali karticom, za slučaj da nam se naplati pogrešna, viša cijena.

Kad su u pitanju prevare trgovaca koji šalju robu koju kupac nije naručio, pred dostavljačem treba provjeriti što je u paketu, kaže HUZP, a ako dostavljač to ne želi, potrošač mu radije paket treba odmah vratiti. Ako nešto niste naručili, a trgovac kasnije traži da to platitite, ne morate to učiniti - takva se pošiljka po Zakonu o zaštiti potrošača smatra promidžbenim darom trgovca.

Ako davatelj usluge odvoza otpada želi naplatiti kaznu jer je vaš spremnik na cesti, na to nema pravo - u Zakonu o gospodarenju otpadom takva kazna ne postoji. Uputite mu prigovor na kaznu, kasnije i povjerenstvu, a ako ne uspije, obratite se Državnom inspketoratu, savjetuje HUZP.

Velika Gorica: Najzaposleniji u doba blagdana su radnici u Sortirnom centru Hrvatske pošte | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ako od davatelja neke uslige niste dobili račun, zatražite kopiju računa, a u slučaju da vam žele obračunati kamate, pošaljite im prigovor. Kad nešto plaćate karticom svoje banke u Hrvatskoj pošti ili FINA-i, raspitajte se plaćate li direktno, ili oni najprije uzimaju novac i plaćaju trošak, jer ćete u tom slučaju platiti i bankovnu proviziju, kaže HUZP.

Ako vam davatelj usluge račune šalje na e-mail, a vi to niste zatražili, pošaljite prigovor i tražite račun u papirnatom obliku. Ako vam računi pak stalno kasne, požalite se pošiljatelju kako bi on onda poslao prigovor dostavnoj službi, da ne plaćate zatezne kamate.

Svoje nezadovoljstvo kupljenim u trgovni možete izraziti prigovorom - trgovac vam mora to omogućiti, i na prigovor odgovoriti u roku 15 dana.

HUZP je usporedio i cijene robe i usluga od kolovoza 2022. do kolovoza ove godine te evidentirao poskupljenje 48 proizvoda i usluga.