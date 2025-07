Pakistanac je zbog silovanja bio 4 godine u zatvoru. Hrvatska ga nije protjerala. Opet je napao

U Zagrebu je uhićen Pakistanac Mohamad Sh. zbog optužbi da je silovao Nepalku koju je i zaposlio u Hrvatskoj. Sve se odvijalo početkom lipnja, Nepalka je odlučila otići jer joj se nije sviđao posao koji joj je pronašao Mohamad Sh., a rekla mu je i da ga se boji jer je opasna osoba te da je čula kako su njegova braća uključena u ubojstva.

Mohamad Sh, je prema policijskom izvještaju tada reagirao nasilno. Zatvorio je žrtvu u stanu i počeo fizički zlostavljati, a potom ju je silovao. Prema iskazu žrtve, to je ponovio nekoliko puta. Nesretna žena sve je prijavila policiji, a Mohamad Sh. je odmah uhićen.

Policija je tijekom istrage otkrila da je Mohamad Sh. već ranije, 2021. godine, bio pravomoćno osuđen na silovanje u Hrvatskoj te je odslužio četverogodišnju kaznu. Nakon izlaska iz zatvora, opet je počinio isto kazneno djelo.

Cijela priča je prilično zabrinjavajuće te se postavlja pitanje zašto Mohamad Sh. nije protjeran nakon četiri godine u zatvoru jer Zakon o strancima propisuje da se državljanin treće zemlje mora protjerati ako je pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu dulju od jedne godine za kazneno djelo počinjeno s namjerom.

- Državno odvjetništvo u slučaju ovog Pakistanca nije tražilo protjerivanje, a nakon što je svoje odslužio, ostao je tu. Za ovog drugog je odmah zatraženo protjerivanje. I on bi kaznu trebao odslužiti, no tko će to kontrolirati, ne znam. U svakom slučaju, automatizma nema. Ja bih, da sam na mjestu zakonodavaca, bolje uredio tu problematiku, odnosno da postoji jasno propisan zajednički kriterij kada se za nekoga traži protjerivanje i kada se ono određuje - rekao je odvjetnik Veljko Miljević za Index.