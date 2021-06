Toplinski val stigao je do Hrvatske prije službenog početka ljeta. Vrhunac se očekuje u nedjelju i ponedjeljak. Očekuju se lokalne temperature do 36 stupnjeva. Danas nešto malo manje temperature do maksimalnih 33 stupnja, piše HRT.

Kopno još uvijek relativno svježe, no to neće potrajati još dugo. Za razliku od kopna na Jadranu noći već sada vruće.

Kako je objavio HRT, na kopnu je u 6 ujutro izmjereno 12 do 16 stupnjeva (Zagreb), dok su na moru temperature išle preko 20! U Splitu je u 6 sati izmjereno 22, u Rijeci i Dubrovniku 21 stupanj.

Što nas čeka danas?

Na području Hrvatske danas pretežno sunčano i u većini krajeva vruće.

Vjetar će biti uglavnom slab uz umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32°C.

U Istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30°C.

U Središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, u prvom dijelu dana povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 30°C.





Gorski kotar i Lika pretežno sunčano, prijepodne povremeno uz umjerenu naoblaku te vrlo toplo. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 27°C.

U Istri pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a poslijepodne ponegdje rijetko povećanje naoblake, a moguća je i kratkotrajna kiša ili pljusak. Ujutro i navečer puhat će slaba bura i sjeverni vjetar, danju slab sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 27 i 30°C.

Sjeverni Jadran očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje vruće. Ujutro mjestimice umjeren burin, a danju jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 30°C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, vrlo toplo, pa i vruće. U ujutro slab do umjeren burin, a danju maestral, a more malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 31°C, a u zaobalju do 33 stupnja.

Temperatura mora koja se kreće od 19 do 24 stupnja.

Evo kad će biti vrhunac toplinskog vala

U petak i za vikend stabilno i vruće. Vrhunac toplinskog vala očekuje se u nedjelju.

Noći će biti sve toplije, a preko dana će biti i preko 35 stupnjeva!

Malo olakšanje stiže u utorak kad će se temperatura spustiti za nekoliko stupnjeva, ali će i dalje biti vruće.