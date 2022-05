Pakleni vikend pred nama: Temperature će ići i do 33°C

S utorkom je započelo kraće razdoblje svježijeg vremena nego posljednjih nekoliko dana, no za vikend nas ipak očekuje suho, sunčano vrijeme uz porast temperature mora te dnevne temperature i do 33 Celzijeva stupnja, javlja DHMZ.

U srijedu sunčano, na istoku kiša, na Jadranu bura

U većini krajeva pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a uz obalu i vjetrovito, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Ujutro na krajnjem istoku lokalno uz malo kiše.

Pogledajte video: Kako se rashladiti

Na kopnu vjetar većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponegdje i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva, a u gorju malo niža.

Za vikend i do 33 °C

Sunčano te danju vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima, a popodne umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9 na Jadranu od 13 do 18. Najviša dnevna od 21 do 26 °C.

U petak nas pak očekuje najviša dnevna temperatura i do 33 °C, dok će u u subotu biti opet prilično nestabilno, osobito u sjevernijim krajevima uz mogućnost pljuskova i grmljavine.

Najčitaniji članci