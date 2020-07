Srušila se, turisti i HGSS su je sat vremena pokušavali vratiti u život. Ali nije joj bilo spasa...

<p>Više od sat vremena trajalo je oživljavanje Zagrepčanke (35) koja se u petak poslijepodne srušila u Nacionalnom parku Paklenica. Doznali smo da je ondje je bila na izletu sa suprugom i maloljetnim djetetom.</p><p>Budući da je bila tijekom petka vladala užasna sparina, došli su do jezerca kako bi se osvježili.</p><p>Kako kažu svjedoci, žena je izašla iz vode i srušila se na tlo. U pomoć su joj pritekli suprug, ali i posjetitelji koji su se našli u blizini. Iako su bili stranci, odmah su priskočili u pomoć a jedan od njih navodno je bio i liječnik. Odmah su je počeli reanimirati, a suprug je pozvao pomoć, koja je brzo stigla.</p><p>Članovi HGSS-a Zadar stigli su brzo nakon poziva i sa sobom donijeli i aparat za oživljavanje. Iako su napravili doslovno sve kako bi oživjeli mladu majku, ona je preminula iza 15 sati. To su nam potvrdili i u PU Zadarskoj, no više informacija bit će poznato u subotu.</p><p>Članove HGSS-a stanice Zadar smrt ove žene duboko je potresla. Sućut obitelji preminule žene objavili su na Instagramu.</p><p>- U NP Paklenica trenutno je u tijeku transport preminule hrvatske državljanke sa staze koja vodi prema Lugarnici. Niti nakon dugotrajnog oživljavanja AED defibrilatorom dežurni spašavatelji i djelatnici parka nažalost nisu joj mogli pomoći. Iskrena sućut obitelji preminule - napisali su. </p>