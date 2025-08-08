Pakleno u cijeloj zemlji! Prži sunce, grije more: Temperature zraka do 35°C, mora do 27°C!

Nakon kratkog osvježenja početkom tjedna, ljetne vrućine danas su se ponovno vratile u gotovo cijelu Hrvatsku. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme je pretežno sunčano, vedro i vrlo toplo, uz najviše dnevne temperature zraka između 31 i 35 stupnjeva Celzijusa.

Na kopnu puše slab vjetar, dok na Jadranu ujutro i navečer prevladava burin, danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka bile su u unutrašnjosti od 12 do 17 °C, a uz obalu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24 °C.

Foto: DHMZ

More se dodatno zagrijalo, pa se lokalno bilježe vrlo visoke temperature za ovo doba godine. Prema posljednjim mjerenjima, najtoplije je u Malom jezeru na Mljetu gdje je izmjereno čak 27,2 °C, dok je Veliko jezero imalo 26,4 °C. U Puli i Splitu more se zagrijalo na 25 odnosno 24 °C.

Na ostalim lokacijama zabilježene su ove temperature mora:

Hvar: 23,4 °C

Komiža: 23,8 °C

Mali Lošinj: 23,5 °C

Zadar: 23,5 °C

Rab: 22,8 °C

Šibenik: 22,0 °C

Dubrovnik: 22,0 °C

Crikvenica: 22,5 °C

Najniže vrijednosti temperature mora izmjerene su na otvorenom moru oko Mljeta (22,5 °C).