Pala dilerska skupina: U Srbiji i BiH nabavljao drogu, dilali i do Njemačke. Uhitili su čak 12 ljudi

Uskok je na Županijskom sudu u Rijeci podigao optužnicu protiv 12 okrivljenika koje se tereti za zločinačko udruženje i dilanje droge, a kako navode u priopćenju, cijelu skupinu organizirao je muškarac (41).

Dilerska grupa operirala je na području Hrvatske, Srbije, BiH i Njemačke tijekom 2020. i 2021. godine. Prvoosumnjičeni je nabavljao drogu u BiH i Srbiji i sam ju prevozio do Hrvatske ili je za to koristio kurire, a potom su je dilali dalje. Njemu su članovi skupine dostavljali novac osobno ili preko vozača busa u Sarajevo. Uskok je protiv desetorice okrivljenika predložio produljenje istražnog zatvora.

Priopćenje Uskoka prenosimo u nastavku

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv 12 okrivljenika (1981., 1975., 1982., 1977., 1980., 1970., 1978., 1978., 1976., 1971., 1995., 1973.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od točno neutvrđenog dana tijekom 2020. pa do 15. listopada 2021., na području Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Njemačke, u cilju ostvarenja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavkom i daljnjom preprodajom većih količina heroina, amfetamina i marihuane, povezao u zajedničko djelovanje II. do XI. okr. koji su u okviru dogovorenog plana i s istim ciljem ispunjavali dane im zadaće. Nakon što bi I. okr. nabavio drogu na ilegalnom narkotržištu u BiH i Srbiji, okrivljenici su sukladno povjerenim ulogama, obavljali prijevoz, izvoz, uvoz, predaju, skladištenje i prodaju droge.

Nabavljenu drogu I. okr. je osobno prevozio do Hrvatske ili ju je dopremao posredstvom angažiranih kurira, odnosno X. i XI. okr. te drugih zasad nepoznatih osoba, pri čemu je XI. okr. dopremao drogu i do zadanog odredišta u Njemačkoj. Tako dovezenu drogu su X. i XI. okr. te druge nepoznate osobe predavale I. okr. ili po njegovim uputama II. okr., kojem je III. okr. povremeno pružao tehničku i logističku podršku oko prijevoza i skladištenja droge. Potom su II., VI., VII., VIII. i IX. okr. te druge nepoznate osobe, a posredstvom II. okr. i IV. i V. okr., heroin, amfetamin i marihuanu dalje distribuirali i prodavali na ilegalnom narkotržištu, pri čemu je prilikom realizacije uhićenja okrivljenika pronađeno i ukupno zaplijenjeno više od 16 kg heroina, oko 1 kg i 250 g amfetamina te oko 1 kg marihuane.

Novac ostvaren preprodajom droge II. okr., a njegovim posredstvom i IV. i V. okr. te VI., VII. i IX. okr., osobno su u Hrvatskoj predavali I. okr. ili su mu, sukladno njegovim uputama, novac dostavljali u Sarajevo posredstvom vozača autobusa, kojima su VII. i VIII. okr. taj novac prethodno predavali.

Na opisani način, preprodajom većih količina heroina, amfetamina i marihuane okrivljenici su stekli protupravnu materijalnu korist i to I. okr. najmanje 80.420 eura, 870 kuna i 100 američkih dolara, II. okr. najmanje 38.880 kuna i 3.690 eura, IV. i V. okr. najmanje 6.600 kuna, a V. okr. sama i 7.400 kuna, VI. okr. najmanje 292.100 kuna, 74.815 eura, 60 američkih dolara i 20 švicarskih franaka, VII. i VIII. okr. najmanje 3.620 kuna, XI. okr. najmanje 17.000 eura, dok su III., IX. i X. okr. stekli zasad neutvrđen iznos protupravne koristi.

Također su II. i XII. okr., od 17. do 27. prosinca 2020., u Vrsaru, samostalno i po prethodnom dogovoru, nudili 500 grama kokaina na prodaju za 25.000 eura, no do realizacije kupoprodaje nije došlo.

USKOK je Županijskom sudu u Rijeci predložio produljenje istražnog zatvora protiv desetorice okrivljenika.

