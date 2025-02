Pala odluka: Ovo su HDZ-ovi ljudi za bitku za Dalmaciju

Bitka za Dalmaciju bit će jedna od najtežih za HDZ, pokazivale su još u studenom prošle godine interne ankete. Stoga je, kako saznajemo, vrh HDZ-a odlučio da u tu bitku uđe s mlađim kadrovima jer su i ankete pokazale da oni imaju veće šanse od starijih HDZ-ovaca koji su već godinama na funkcijama. Veterani HDZ-a poput 75- godišnjeg Nikole Dobroslavića, dugogodišnjeg župana Dubrovačko- neretvanske županije ili 64-godišnjeg Božidara Longina, župana Zadarske županije odlaze u stranačku mirovinu, a dolaze mlađi kadrovi.

Prije dva dana odlučeno, kako saznaju 24sata, da za župana zadarske županije ide Josip Bilaver, iako je već gotovo bilo riješeno da ide Željko Čulina. On je, kako saznajemo iz vrha HDZ-a, odustao, a kako je prema internim anketama Josip Bilaver, inače državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, stajao najbolje, odlučeno je da on ide protiv SDP-ova Jure Zupčića.

- Bilaver ima iza sebe osam godina operativnog iskustva u ministarstvu, puno projekata, bio je potpredsjednik HDZ-a i predsjednik Mladeži HDZ-a. Ima puno utakmica u nogama i smatramo da je najbolji kandidat. Mlad je, ima rezultate, bez afera i ljudi ga simpatiziraju- govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a. Još jedno mlado lice ide na utrku za lokalne izbore, Paško Rakić borit će se u ime HDZ-a za Šibensko kninsku županiju, kako je službeno odlučila Središnjica.

No, što se tiče Šibensko kninske županije tu su se događale razno razne turbulencije pa se sve do prije tri dana nije znalo tko će se na kraju kandidirati za župana. Predsjednik lokalne organizacije Željko Burić gurao je Paška Rakića, ali to nije podržalo članstvo. Burić je tada zaprijetio da će dati ostavku na mjestu šefa ŽO HDZ-a, ispisati se iz HDZ-a i izaći s nezavisnom listom na izbore.

- Rakić stoji lošije u anketama od SDP-ova kandidata, ali vjerujemo da ima šanse pobijediti - kaže nam kratko drugi sugovornik iz HDZ-a koji nije želio otkriti postotke ankete, ali je rekao da najbolje stoji nezavisni Stipe Petrina. No, u prilog mladom HDZ-ovom kandidatu ne ide činjenica da je njegova kandidatura podijelila lokalni HDZ te su, kako saznajemo, članovi HDZ-a ŽO HDZ-a dobili letak u kojem se osporava kandidatura Paška Radića. Ističu da o kandidaturi nisu odlučivali članovi već Željko Burić.

- Nije dobro da u startu, a izbori su uskoro, imamo podjele jer to znači da bi HDZ-ovci mogli sabotirati Paška Radića- objašnjava nam naš sugovornik.

I dok HDZ na Zadarsku i Šibensko kninsku županiju šalje mlađe kandidate, na Splitsko dalmatinsku županiju odlučili su ponovno ići s Blaženkom Bobanom koji ima 65 godina i koji je na čelu Splitsko-dalmatinske županije od 2017. godine. Konkurirao mu je 38- godišnji Stipe Čogelja koji je dugo u HDZ-u, a i dugi niz godina je u županijskim strukturama te mu je otac bio jedan od osnivača HDZ-a. Nedavno je treći mandat Blaženka Bobana ocijenio vrlo dobrim, ali ne i odličnim te je izjavio da bi kandidatura za župana bila logičan slijed dosadašnje mu karijere. No, ništa od toga, HDZ je odlučio ići s Blaženkom Bobanom.

Što se tiče Dubrovačko- neretvanske županije, Nikola Dobroslavić ne ide u utrku za peti mandat, a HDZ još uvijek ne zna koga će kandidirati. Kao eventualni kandidat spominjao se Božo Lasić, konavoski načelnik, ali ništa od toga.