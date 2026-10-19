Pala prva nagodba s Uskokom za izvlačenje 160 milijuna eura iz INA-e, evo tko se nagodio

Pala je prva nagodba u aferi u kojoj je INA, prema sumnjama Uskoka, oštećena za oko milijardu kuna, odnosno 160 milijuna eura. Optuženik koji je priznao krivnju i odlučio se nagoditi s Uskokom je, doznajemo, Stjepan Leko, bivši rukovoditelj prodaje plina i energije INA-e, te, u inkriminirano vrijeme zamjenik Damira Škugora, bivšeg direktora u INA-i.

Presudom na temelju sporazuma osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijeni radom za opće dobro. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 10.000 eura koju mora platiti u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti presude. Mora platiti i 3000 eura sudskih troškova i vratiti 68.200 eura, koliko se u ovoj aferi okoristio s time da 30.000 eura mora platiti 15 dana od pravomoćnosti presude, na koju se odrekao žalbe, a ostatak u roku od 12 mjeseci. Ako iznos se iznos ne bi uspio naplatiti ni ovrhom prijeti mu zatvor.

Očekuje li nas u nastavku ovog postupka još nagodbi zasad nije poznato, no u petak bi na Županijskom sudu u Zagrebu trebala biti sjednica optužnog vijeća na koju nisu pozvane stranke, što znači da bi optužnica mogla biti potvrđena po ubrzanom postupku.

Podsjetimo, Afera INA počela je u kolovozu 2022. uhićenjem Damira Škugora i ostalih optuženika koje USKOK tereti da su nezakonitom trgovinom plinom oštetili INA-u za oko 160 milijuna eura. U kolovozu 2024. podignuta je optužnica protiv Damira Škugora, bivšeg direktora u INA-i, njegovog oca Dane Škugora, Josipa Šurjaka, odvjetnika i bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore (HOK), Gorana Husića, Škugorova poslovnog partnera, Marije Ratkić, bivše direktorice Plinare istočne Slavonije (PIS), Vlade Mandića, direktora tvrtke EVN Croatia Plin i Stjepana Leke, bivšeg rukovoditelja Prodaje plina i energije INA-e, koji je bio i Škugorov zamjenik.

Tužiteljstvo ih tereti da su plin koji su kupovali od Ine prodavali po deseterostrukoj cijeni i time počinili niz kaznenih djela - od zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca. U razotkrivanje cijele afere nadležni organi krenuli su nakon što je na računu Škugorova oca umirovljenika pronađeno 500 milijuna kuna.

Prema optužnici sve se odvijalo od kolovoza 2020. do 28. kolovoza 2022., a USKOK tereti Škugora, tadašnjeg direktora Plina i energije INA-e te zamjenika predsjednika NO PIS-a, da je osmislio kako iskoristiti rast cijena plina kako bi se nezakonito okoristili, nakon čega je druge organizirao i povezao u zajedničko djelovanje. Za nezakonitu trgovinu plinom koristili su tvrtku OMS Ulaganje, koju su osnovali Šurjak i Husić i koja je također optužena.

Osim što je osmislio kako nezakonito trgovati s plinom, Škugora se tereti da je u OMS Ulaganju imao prikriveni vlasnički dio. Kao direktor u INA-i Škugor se potrudio da se plin kojim raspolaže INA usmjeri prema OMS Ulaganju, koji ga je dalje prodavao po tržišnim cijenama, dok se zarada se dijelila među optuženicima. Škugor se tereti da je iskoristio ovlasti koje je imao kao direktor u INA-i te se pobrinuo da jedna strana partnerska tvrtka INA-e, plin kupuje od OMS Ulaganja. Optužen je i da je povezao Husića s tom inozemnom tvrtkom kao budućim kupcem plina, ali i s direktoricom PIS-a koji je prodavao plin nabavljan isključivo od INA-e.

Prema optužnici, USKOK Škugora tereti i da je od srpnja 2021. dogovorio s Lekom, Husićem i Marijom Ratkić da naprave sustav kojim će zatim u sustav INA-e i PIS-a, uvesti antidatirane upite za davanje ponuda kao i antidatirane komercijalne uvjete - ponude za kupnju plina te prihvate takvih ponuda. To se događalo kada su cijene plina na tržištu porasle što je garantiralo zaradu u razlici planirane fiksne cijene i aktualne tržišne cijene plina. Zahvaljujući tome, tvrdi USKOK, zaradili su 158 milijuna eura.

Prema dogovoru Škugora i Husića, tih se 158 milijuna eura trebalo rasporediti na račune koje su njih dvojica kontrolirali, pri čemu bi Škugor zadržao 80,5 posto tog iznosa. Sav taj novac od prodaje plina nije mogao ići na njegov račun pa je Škugor sa Šurjakom dogovorio da za određenu nagradu, preuzme dio osnivačkih udjela u OMS Ulaganju i na svoj račun prima novac, dok je dio novca sjedao i na račune njegova oca. Tako je na Husićev račun preneseno više od 12 milijuna eura, a na račune s njim povezane tvrtke još milijun i pol eura i preko 200.000 dolara. Na Šurjakov račun preneseno je 980.000 eura kao njegova nepripadna korist te više od osam milijuna eura za Damira i Danu Škugora. Na računima Dane Škugora završilo je oko 64 milijuna eura, dok je OMS Ulaganje imao 51 milijun eura protupravne imovinske koristi.

Na početku istrage, USKOK je optuženicima blokirao imovinu vrijednu 109 milijuna eura, od čega je 103 milijuna eura u novcu, dva milijuna eura udjela u fondovima i kriptovalutama, četiri milijuna eura u nekretninama i 300.000 eura u vozilima.

