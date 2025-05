Još ništa od optužnice: Dane Škugor, na čijem je računu bilo 66 milijuna eura, se razbolio

Kao što smo već pisali, ovaj tjedan su na Županijskom sudu u Zagrebu trebali biti 'teškaši', no već prvi po redu, Damir Škugor, njegov otac Dane te još petero, ipak neće vidjeti svoju optužnicu tako skoro. I to dvije godine nakon prvih uhićenja.

Zagreb: Damir Škugor, jedan od osumnjičenih u aferi INA, izlazi iz Remetinca | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Naime, u petak su odvjetnici Dane Škugora poslali sudu dopis da se razbolio i da ne može u ponedjeljak doći na sjednicu optužnog vijeća pa je ista odgođena. Podsjetimo, Dane je uhićen kad i njegov sin Damir, bivši direktor u Ini, te još petero ljudi. Na njegovom računu su pronašli oko 66 milijuna eura za koje Uskok smatra da su nezakonito zarađeni na Ininom plinu, za što je Ina oštećena za preko 160 milijuna eura.

Tereti ih se da su kupovali plin po 19,5 eura po megavat - satu, a zatim ga prodavali po čak 210 eura i time počinili niz kaznenih djela – od zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca.

- Moj otac nema nikakve veze ni s ugovaranjem ni s dogovaranjem prodaje plina. On je čovjek od 74 godine i cijeli život je u maslinarstvu, vinogradarstvu, dakle poljoprivredi. Bavi se turizmom i zbog toga je jedan dio sredstava završio na njegovom računu - rekao je istražiteljima Damir Škugor.

Ako je to istina, onda je Dane Škugor jedan od najlukrativnijih maslinara, poljoprivrednika i iznajmljivača u državi. No to je bilo čudno i bankama i nadležnim organima pa su pokrenuli istragu.

Uz njih, uhićeni su Goran Husić, bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK), Josip Šurjak, bivša direktorica Plinare istočne Slavonije (PIS) Marija Ratkić, Stjepan Leko te Vlado Mandić. Damir je u istražnom zatvoru bio oko tri mjeseca. Ako je Uskok u pravu, podijelili su vrtoglavih milijardu kuna, a Damir Škugor je sve organizirao.

Zagreb: Damir Škugor, jedan od osumnjičenih u aferi INA, izlazi iz Remetinca | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Kako je nakon uhićenja izvijestio Uskok, ispitani su brojni svjedoci, proveden je niz vještačenja (telekomunikacijsko vještačenje, dva knjigovodstveno-financijska vještačenja u okviru kojih je pregledano oko 250 računa, tri informatička vještačenja te vještačenje iz područja energetike - tržišta plina). Nadalje su izvršene pretrage i analiza 39 raznih tehničkih uređaja koji su od okrivljenika oduzeti prilikom pretraga njihovih domova i drugih prostorija (prijenosna računala, mobiteli, serveri, uređaji za pohranu podataka) s kojih je presnimljeno oko 3.500 GB podataka. Također su putem međunarodne pravne pomoći ispitani svjedoci, pribavljeni bankovni podaci i provedene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.

Rada Škugor

Od ovih 250 pregledanih računa, obitelj Škugor je navodno imala 184. Zanimljiva je i Rada Škugor, Danina žena i Damirova majka.

Foto: Volim Šibenik/youtube Screenshot/

Rada je počela kao trgovkinja, potom poslovođa u prehrani, a nakon propasti Šibenke, okrenula se prodaji pozamanterije, potrepštinama za šivanje, pletenje, krojenje i slično. U sudskom registru, Rada Škugor upisana je kao vlasnica tvrtke po imenu 3D-Company. Među predmetima poslovanja navedene su poljoprivredne djelatnosti, pripremanje hrane, pružanje usluga smještaja, turističke usluge, piše Jutarnji list. No u evidencijskim djelatnostima navedeno je i kako tvrtka pokriva djelatnosti proizvodnje, skladištenja, distribucije, opskrbe i trgovine energijom, organiziranja tržišta energijom, trgovinom na veliko ukapljenim naftnim plinom, opskrbom plinom...Ove djelatnosti, prema sudskom registru, objavljene su prvog dana 2021. godine. Da, trgovkinja opremom za šivanje ima firmu čija je djelatnost i veleprodaja plina, a s kojom se nije mogla baviti jer nije dobila potrebnu dozvolu. No prema javno dostupnim podacima, Rada Škugor je pred kraj 2020. godine osnovala još jednu firmu, Tri D Rada d.o.o. I ta je tvrtka bila registrirana za trgovinu plinom, opskrbu električnom energijom...

Iako nije imala dozvolu potrebnu da bi te poslove obavljala, ta njena firma imala je impresivne rezultate. 2021. godine je ostvarila prihod od 23,74 milijuna kuna. To je vrlo zanimljivo jer firma Rade Škugor nije imala imovine osim osnivačkog uloga 20.000 kuna. Nije imala prodajne prostore ni zaposlenike, a ispada da je 2021. godine kupila tekstilne proizvode za 12 milijuna kuna i nekome ih prodala po dvostruko skupljoj cijeni.