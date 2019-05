Paladij vrijedi kao zlato zbog rastuće industrije automobila

Ovi neočekivani i rijetki uvjeti potakli su rast cijene paladija iznad razine od 1.200 dolara za finu uncu, čime je paladij postao vrijedan gotovo kao zlato.



Paladij se u automobilskoj industriji koristi za proizvodnju katalizatora koji se koriste za smanjivanje emisije štetnih plinova.

Sve strože regulacije radi zaštite okoliša potiču veću potrebu za ovom robom. Potražnja za paladijom je dostigla nove maksimume paralelno sa rastom proizvodnje katalizatora za benzin nakon „dieselgate“ skandala koji je kompromitirao tvrtku Volkswagen, nakon čega je pala potražnja za vozilima na dizel.

Prema mnogim analitičarima, strukturalni deficit paladija je u 2019. godini ušao u desetu godinu, pri čemu je jedan od čimbenika rastućeg deficita štrajk radnika u južnoafričkim rudnicima. S druge strane, i dalje se očekuje da će potražnja za paladijom u Kini ostati na visokim razinama.



